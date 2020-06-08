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08.06.2020 18:19
Рубрика: В мире

Нал не хочет уходить

В Италии обсуждают введение "налога на наличные"
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Бывший премьер Италии, лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци предложил новый рецепт по выведению наличных денег из обращения, который поможет экономике страны справиться с последствиями пандемии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Безналичную революцию" первым начало правительство Италии во главе с Джузеппе Конте. В Законе о бюджете 2020 года, начиная с 1 июля 2020 года, было принято решение снизить ограничительный порог для платежей наличными с трех до двух тысяч евро. А с 1 января 2022 года лимит и вовсе будет снижен до тысячи евро. Экс-премьер Ренци решил пойти дальше, предложив ввести "налог на наличные".

Фото: iStock
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Его идея заключается в том, чтобы дать итальянцам возможность добровольно "сдать информацию" о хранящихся "под матрасом" и в "домашних сейфах" наличных средствах. "Вы сообщаете государству о наличных деньгах, уплачиваете налог в размере 10-15 процентов, в обмен на это налоговая вас не преследует", - поделился своим ноу-хау лидер "Живой Италии", отметив, что при помощи такой манипуляции удастся выпустить на рынок 100 миллиардов евро и дать Италии, наконец, возможность стать "обществом без банкнот". Однако далеко не все представители итальянского истеблишмента одобряют подобные инициативы. "Если правительство возьмет на вооружение идею Ренци в чистом виде, то она, как всегда, ударит по обычным людям, по их семейным сбережениям, а бить нужно по криминальным структурам, которые прекрасно орудуют огромным количеством наличности. Более того, я также считаю, что правительство должно поднять "потолок" для наличных платежей до 5 тысяч евро", - сказал в беседе с "РГ" профессор экономики римского университета LUISS Джузеппе Ди Таранто. Мнение эксперта разделяют многие итальянцы, которые не хотят разглашать информацию касательно своих наличных накоплений и не вполне понимают, как это будет работать на практике в Италии, где мелкие торговцы напрочь отказываются принимать карточки.

В России по итогам 2020 года доля безналичных платежей вырастет до 70%

Текст: Игорь Зубков
В России не обсуждаются подобные инициативы, а также нет ограничений по расчетам наличными за крупные покупки, в том числе за недвижимость и автомобили. На протяжении последних лет доля безналичных платежей в розничном торговом обороте выросла в несколько раз, но это происходит естественным образом, подчеркивают в Банке России. По его расчетам, доля безналичных операций вырастет с 64,7% по итогам 2019 года до 68-70% за текущий год.
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"Мы не планировали и не планируем ограничивать оборот наличных денег и отказываться от наличных, - сообщили "РГ" в Банке России. - Граждане вправе сами выбирать и пользоваться любым удобным средством платежа: наличными, банковской картой, онлайн-переводами, другими платежными средствами". Такой же позиции придерживаются регуляторы в странах, быстрее других приближающихся к "безналичному" обществу.

Быстрое вытеснение наличных в России связано с ростом доверия граждан к безналичной оплате, с развитием платежных технологий и сервисов, среди которых и запущенная ЦБ Система быстрых платежей. Со стороны государства в этой сфере с 2014 года действует только одно требование, но оно относится не к гражданам, а к продавцам - обеспечить прием карт "Мир", если их годовая выручка превышает 40 млн рублей. Госдума в феврале приняла в первом чтении законопроект, понижающий этот порог до 20 млн рублей с 2021 года, но, вероятно, ужесточение этой нормы будет отложено из-за пандемии.

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