В Италии обсуждают введение "налога на наличные"

Бывший премьер Италии, лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци предложил новый рецепт по выведению наличных денег из обращения, который поможет экономике страны справиться с последствиями пандемии.

"Безналичную революцию" первым начало правительство Италии во главе с Джузеппе Конте. В Законе о бюджете 2020 года, начиная с 1 июля 2020 года, было принято решение снизить ограничительный порог для платежей наличными с трех до двух тысяч евро. А с 1 января 2022 года лимит и вовсе будет снижен до тысячи евро. Экс-премьер Ренци решил пойти дальше, предложив ввести "налог на наличные".

Его идея заключается в том, чтобы дать итальянцам возможность добровольно "сдать информацию" о хранящихся "под матрасом" и в "домашних сейфах" наличных средствах. "Вы сообщаете государству о наличных деньгах, уплачиваете налог в размере 10-15 процентов, в обмен на это налоговая вас не преследует", - поделился своим ноу-хау лидер "Живой Италии", отметив, что при помощи такой манипуляции удастся выпустить на рынок 100 миллиардов евро и дать Италии, наконец, возможность стать "обществом без банкнот". Однако далеко не все представители итальянского истеблишмента одобряют подобные инициативы. "Если правительство возьмет на вооружение идею Ренци в чистом виде, то она, как всегда, ударит по обычным людям, по их семейным сбережениям, а бить нужно по криминальным структурам, которые прекрасно орудуют огромным количеством наличности. Более того, я также считаю, что правительство должно поднять "потолок" для наличных платежей до 5 тысяч евро", - сказал в беседе с "РГ" профессор экономики римского университета LUISS Джузеппе Ди Таранто. Мнение эксперта разделяют многие итальянцы, которые не хотят разглашать информацию касательно своих наличных накоплений и не вполне понимают, как это будет работать на практике в Италии, где мелкие торговцы напрочь отказываются принимать карточки.