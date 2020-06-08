В Киргизии могут ужесточить меры по борьбе с COVID-19

В Киргизии могут быть введены дополнительные или ужесточены действующие меры по борьбе с COVID-19. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, медиков тревожит складывающаяся эпидемиологическая ситуация в стране. "Санитарные правила соблюдаются плохо. Несмотря на запреты и рекомендации, в республике проводятся тои и похороны с большим количеством людей. После участники массовых мероприятий обращаются к врачам за помощью", - сказал Кубатбек Боронов.

Согласно официальным данным, в республике на утро 8 июня выявлено 25 новых случаев COVID-19 (всего 2032). Выздоровели 1445 человек, скончались 23.

В минздраве КР, тем временем, отмечают увеличение случаев заражения инфекцией от неизвестных источников и призывают киргизстанцев проявлять осторожность, не нарушать масочный режим, соблюдать физическую дистанцию и пользоваться антисептиками.