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Рубрика: В мире

В Шанхае начались испытания нового препарата против коронавируса

В Китае начались клинические испытания нового препарата, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2. Он получил обозначение JS016. Препарат был внутривенно введен здоровым людям, чтобы проверить его безопасность, иммуногенность, а также выяснить, как он выводится из организма.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

"Четверо добровольцев чувствуют себя хорошо. Мы будем четко следовать плану. Полученные в результате испытаний результаты помогут нам правильно определять дозировку при введении инфицированным людям", - рассказал врач Чжан Цзин.

Как пишет ТАСС, предыдущие тесты показали, что препарат может быть использован как для предотвращения инфицирования, так и в лечении.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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