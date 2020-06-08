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08.06.2020 18:21
Рубрика: Власть

Кусачих - на поводок

В новом КоАП планируются штрафы за выгул собак опасных пород без намордника
Текст: Владислав Куликов
Владелец опасной собаки, показавшейся на улице без намордника, заплатит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Такие санкции предусмотрены в проекте нового КоАП. Документ опубликован министерством юстиции для общественного обсуждения.
Собака считается опасной не по характеру, а по породе. Если уж довелось родиться опасной, суждено ей гулять в наморднике и на поводке. Фото: mirefa / istockphoto Собака считается опасной не по характеру, а по породе. Если уж довелось родиться опасной, суждено ей гулять в наморднике и на поводке. Фото: mirefa / istockphoto
Собака считается опасной не по характеру, а по породе. Если уж довелось родиться опасной, суждено ей гулять в наморднике и на поводке. Фото: mirefa / istockphoto

Ленты новостей полны историями, когда встреча человека и чьей-то любимой собаки закончилась очень нехорошо. Несколько дней назад в городе Белово Кемеровской области собака отвязалась с привязи во дворе частного дома, вышла на улицу и укусила в лицо шестилетнюю девочку.

Фото: pixabay.com
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Как рассказали в полиции, девочка просто подошла, чтобы погладить гулявшую собаку. Впрочем, хозяева пса винят детей, мол, они спровоцировали зверя, бросая в него камни. Как бы то ни было, раз собака гуляла сама по себе, хозяева должны отвечать.

В судебной практике регулярно встречаются дела, когда с владельцев собак взыскивается компенсация за причиненный их злыми четвероногими друзьями вред.

Иногда вступаться за пострадавших приходится даже прокурорам. Например, в конце мая Бердюжский районный суд Тюменской области взыскал более 40 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда с хозяина собаки, покусавшей 11-летнего мальчика. Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, инцидент случился в селе Уктуз. Там также собака отвязалась самостоятельно и напала на ребенка.

"В апреле по заявлению матери пострадавшего прокуратура Бердюжского района обратилась в Бердюжский районный суд с иском о возмещении материального и морального вреда, - рассказали в прокуратуре. - Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчика в пользу мальчика 40 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 894,6 рубля матери в возмещение расходов на его лечение".

Прокуроры часто подают гражданские иски, чтобы взыскать с владельцев собак компенсации в пользу пострадавших детей

Но такие компенсации взыскиваются постфактум в рамках гражданского процесса. Было бы намного лучше, чтобы повода судиться в таком случае вовсе не возникало.

Именно поэтому были введены правила для владельцев опасных собак. С начала этого года выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается. Разрешается держать собаку опасной породы на огороженной территории.

"О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию", говорится в законе об ответственном обращении с животными.

Конечно, на закрытой территории собака не обязана сидеть на цепи, она может и свободно бегать. Но если собака самостоятельно выйдет за пределы частной охраняемой зоны, естественно, это уже будет нарушением. Так что хозяин обязан возвести надежные заборы и запоры.

Нормы закона об ответственном обращении с животными, касающиеся опасных собак, вступили в силу с 1 января. А правительство утвердило список потенциально опасных собак. Он пока небольшой.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, - сообщали в свое время в правительстве. - В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку и особенности их поведения не до конца изучены".

При этом перечень может быть расширен. МВД поручено изучать и анализировать ситуацию, связанную с нападением собак на людей. И если выяснится, что список все-таки мал, его дополнят.

Пока открытым остается вопрос о наказании за нарушения правил выгула собак. В федеральном КоАП нет норм, предусматривающих ответственность за неправильное содержание собак и кошек, в том числе нарушения правил выгула. Но в некоторых регионах введены штрафы за неправильные прогулки с собаками. При этом возникают проблемы с привлечением к ответственности, так как полиция не составляет протоколы по нарушениям регионального законодательства.

Сейчас министерство юстиции разрабатывает проект нового КоАП, и в нем планируется убрать пробел. В документе предусмотрена специальная статья, согласно которой "выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в нарушение установленных правил" будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Административное законодательство

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