В конгрессе США представят закон о реформе полиции

Члены палаты представителей конгресса США, возглавляемой демократами, в понедельник утром представят законопроект о реформе в полиции. В документе идет речь о привлечении сотрудников правоохранительных органов к ответственности за любые проступки и повышении прозрачности деятельности полицейских в США. Законопроект разработан на фоне общенациональных протестов в ответ на смерть Джорджа Флойда.

Документ, который на пресс-конференции представят спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы Кори Букер и Камала Харрис, а также другие демократы-конгрессмены, включает в себя 136 страниц. Текст законопроекта, названный "Закон о правосудии в полиции", был предоставлен CBS News на условиях анонимности сотрудником аппарата палаты представителей.

В билле предлагается внести поправки в федеральное уголовное законодательство, в частности, ввести право преследовать в судебном порядке неправомерные действия полиции, изменив стандарт обвинения с "преднамеренности" на "безрассудство". Это, отмечают эксперты, даст право задержанным взыскать убытки в случае нарушения их конституционных прав сотрудниками правоохранительных органов. Законопроект направлен на проведение структурных реформ в министерстве юстиции путем предоставления более широких полномочий отделу по гражданским правам ведомства при расследовании незаконных деяний сотрудников полиции. Законопроект также призван стимулировать генеральных прокуроров штатов проводить типовые и практические расследования в местных отделениях полиции и предоставлять штатам гранты для создания структур по расследованию случаев смерти, связанных с задержанием гражданских лиц полицейскими.

Законодательство направлено на повышение прозрачности путем создания Национального реестра неправомерных действий полиции и обязывает государственные и местные правоохранительные органы передавать данные об использовании силы с разбивкой по расе, полу, инвалидности, религии и возрасту. Полицейские, в случае одобрения законопроекта Капитолием, будут обязаны пройти курс специального обучения по "устранению культурных и расовых предубеждений".

Кроме того, законодатели настаивают на изменении стандарта оценки того, было ли применение силы оправданным. В настоящее время офицерам нужно только доказать, что применение силы было разумным. Законопроект изменит данный стандарт, так что офицеры должны будут доказать, что применение силы было не просто разумным, но и "жизненно необходимым". Законопроект также требует, чтобы сотрудники правоохранительных органов носили камеры на теле с целью фиксации их действий. Полицейским также будет запрещено врываться в дома без предварительного стука. Законопроект также запрещает применение удушения со стороны полиции: напомним, что Флойд умер после того, как полицейский удерживал колено на его шее в течение почти девяти минут.

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента Джо Байдена, кандидата от демократов на предстоящих выборах, в поддержке этой политики, хотя тот практически не высказывался по этому вопросу. В своей речи на прошлой неделе Байден призвал запретить удушение во время задержания и улучшить подготовку полицейских в США.

Как отмечают эксперты, законодатели на Капитолийском холме воспользовались протестными акциями в США, чтобы продвинуть этот документ, о необходимости принятия которого в Америке говорили, начиная с 1990-х годов.

Участники акций протеста в США все чаще выдвигают требования по радикальной реформе полиции. Они настаивают на том, чтобы средства для полиции были перенаправлены на социальные нужды. Администрация президента Дональда Трампа не склонна принимать подобные законы и не факт, что билль о полиции будет утвержден сенатом, где большинство сохраняется за республиканцами. Вместе с тем, власти ряда штатов уже пошли навстречу протестующим. Главы Миннеаполиса, а также штата Калифорния запретили полиции использовать удушение при задержании, а губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал манифестантам провести реформу полиции. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что он будет добиваться сокращения расходов в сумме около 150 миллионов долларов на нужды полицейского управления Лос-Анджелеса.

Между тем

Законодатели Миннеаполиса поддержали требование протестующих упразднить городское управление полиции. Девять депутатов местного парламента заявили в воскресенье, что внесут на рассмотрение городского совета города, где был убит Флойд, соответствующий законопроект. "Мы взяли на себя обязательство ликвидировать полицейскую деятельность, как мы ее знаем, в городе Миннеаполис и восстановить вместе с нашим сообществом новую модель общественной безопасности, которая фактически обеспечивает покой нашего сообщества", - сказала в интервью CNN глава городского совета Лиза Бендер, дав понять, что депутаты обсудят, каким образом можно заменить городское полицейское управление. Напомним, что мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, который появился в субботу вечером перед участниками акции протеста, был встречен гулом и освистан после того, как сказал группе демонстрантов, что он не поддерживает требование упразднить городское полицейское управление.