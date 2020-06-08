Пожалуй, главная рекомендация: родным людям не надо делать резких движений и буквально разбегаться сразу, как только двери квартир откроются. Настало время поговорить друг с другом и попытаться решить проблемы. Возможно, стоит попытаться принести с теперь уже разрешенной улицы глоток свежего воздуха в отношения.
Как сообщила Юлия Шойгу, психологи МЧС подготовили методические рекомендации, как сохранить свое психологическое благополучие и выйти из режима самоизоляции.
Возможно, кому-то такая проблема может показаться надуманной, так как многие с нетерпением ждут снятия противоэпидемиологических мер. Тем не менее люди могут столкнуться с психологическими сложностями. Человек привыкает ко всему, в том числе к самоизоляции. И сегодня возвращаться к старому ритму для многих означает слом сложившихся за последние месяцы привычек.
За время самоизоляции и нахождения людей в непривычных условиях могут обостриться застарелые семейные противоречия, а также возникнуть новые проблемы.Когда режим самоизоляции только начинался, психологи МЧС рекомендовали объявить перемирие по застарелым конфликтам семейным парам, запертым в четырех стенах. Самоизоляция не то время, чтобы устраивать друг другу дополнительную нервотрепку.
Как пояснила Юлия Шойгу, в той ситуации было важно не раскачивать себя, сохранить спокойное и стабильное психоэмоциональное состояние. Нервные разговоры в замкнутом пространстве до добра не доводят. Зато теперь настало время поговорить.
"Сейчас та возможность, когда можно что-то сделать, чтобы жизнь стала комфортнее", - подчеркнула Юлия Шойгу.
Не надо сразу бежать в ЗАГС, чтобы официально стать чужаками. Разрушить что-то легко. Но разрушение не является решением проблем, оно лишь создает новые головоломки.
Ведь большинство семейных проблем человека находится у него в голове, и он их непременно унесет с собой. Допустим, лень, истеричность, неряшливость никуда не денутся, они пойдут с человеком, куда бы он ни пошел. Указать на дверь жене или мужу легко, а вот попробуй указать на дверь собственной лени, которая по большому счету и является корнем проблем.
Сейчас, когда семейное пространство уже не является замкнутым, а хмурые философские мысли накопились, прекрасное время, чтобы поговорить друг с другом по душам. Когда люди начинают разговаривать друг с другом, им многое становится по силам.
"Самоизоляция не породила некие проблемы, а подчеркнула те проблемы, которые были и до этого, - сказала Юлия Шойгу. - Карантин не внес чего-то категорически нового в нашу жизнь. Он позволил каждому из нас посмотреть на себя в новых обстоятельствах".
Психологи не рекомендуют принимать глобальные меры сгоряча.
"Если вы ощущаете необходимость в изменении качества отношений в целом, постарайтесь выделить отдельное время для обсуждения ситуации в спокойной обстановке. В разговоре важно сохранять уважение друг к другу, чтобы каждый мог быть услышанным", - говорится в рекомендациях МЧС.
Юлия Шойгу особо обращает внимание, что за время, пока мы сидели дома, реальность изменилась. Мы тоже стали другими.
"С психологической точки зрения правильно говорить и воспринимать этот период не как "возвращение" к чему-то старому, а как новый этап, с новыми возможностями и, возможно, новыми трудностями", - говорит она.
Не нужно ожидать возвращения в ту точку, из которой уходили. Например, многие два-три месяца назад были гораздо стройнее. А теперь с удивлением осознают, что даже небольшая прогулка вокруг дома вызывает одышку.
Многим, конечно, хочется поскорее взяться за старое: пробежки, вечеринки, театры и все, что было для человека таким привычным и обычным еще в конце зимы. Однако планы надо соизмерять со своими силами. Образно говоря, не стоит сразу планировать марафон, лучше начать с небольшой пробежки.
Чтобы лучше подготовиться к постепенному снятию ограничений и справиться со стрессом, психологи рекомендуют поэтапно планировать свои действия.
"Воспользуйтесь информацией о том, как именно будут сниматься ограничения, начинайте планировать свои действия заранее. Составляйте свой план на день, а когда ситуация станет стабильнее - составляйте план на более продолжительный период", - говорится в методическом пособии.