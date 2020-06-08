Директор "Центра экстренной психологической помощи МЧС России" Юлия Шойгу рассказала в видеоинтервью "Российской газете", как справиться с психологическими сложностями при выходе из самоизоляции.

Пожалуй, главная рекомендация: родным людям не надо делать резких движений и буквально разбегаться сразу, как только двери квартир откроются. Настало время поговорить друг с другом и попытаться решить проблемы. Возможно, стоит попытаться принести с теперь уже разрешенной улицы глоток свежего воздуха в отношения.

Как сообщила Юлия Шойгу, психологи МЧС подготовили методические рекомендации, как сохранить свое психологическое благополучие и выйти из режима самоизоляции.

Возможно, кому-то такая проблема может показаться надуманной, так как многие с нетерпением ждут снятия противоэпидемиологических мер. Тем не менее люди могут столкнуться с психологическими сложностями. Человек привыкает ко всему, в том числе к самоизоляции. И сегодня возвращаться к старому ритму для многих означает слом сложившихся за последние месяцы привычек.

За время самоизоляции и нахождения людей в непривычных условиях могут обостриться застарелые семейные противоречия, а также возникнуть новые проблемы.Когда режим самоизоляции только начинался, психологи МЧС рекомендовали объявить перемирие по застарелым конфликтам семейным парам, запертым в четырех стенах. Самоизоляция не то время, чтобы устраивать друг другу дополнительную нервотрепку.

Самоизоляция не породила некие новые психологические проблемы, а подчеркнула те, что были и раньше. Сейчас есть возможность их исправить

Как пояснила Юлия Шойгу, в той ситуации было важно не раскачивать себя, сохранить спокойное и стабильное психоэмоциональное состояние. Нервные разговоры в замкнутом пространстве до добра не доводят. Зато теперь настало время поговорить.

"Сейчас та возможность, когда можно что-то сделать, чтобы жизнь стала комфортнее", - подчеркнула Юлия Шойгу.

Не надо сразу бежать в ЗАГС, чтобы официально стать чужаками. Разрушить что-то легко. Но разрушение не является решением проблем, оно лишь создает новые головоломки.

Ведь большинство семейных проблем человека находится у него в голове, и он их непременно унесет с собой. Допустим, лень, истеричность, неряшливость никуда не денутся, они пойдут с человеком, куда бы он ни пошел. Указать на дверь жене или мужу легко, а вот попробуй указать на дверь собственной лени, которая по большому счету и является корнем проблем.

Сейчас, когда семейное пространство уже не является замкнутым, а хмурые философские мысли накопились, прекрасное время, чтобы поговорить друг с другом по душам. Когда люди начинают разговаривать друг с другом, им многое становится по силам.

"Самоизоляция не породила некие проблемы, а подчеркнула те проблемы, которые были и до этого, - сказала Юлия Шойгу. - Карантин не внес чего-то категорически нового в нашу жизнь. Он позволил каждому из нас посмотреть на себя в новых обстоятельствах".

Юлия Шойгу рекомендует составить план выхода из самоизоляции. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Психологи не рекомендуют принимать глобальные меры сгоряча.

"Если вы ощущаете необходимость в изменении качества отношений в целом, постарайтесь выделить отдельное время для обсуждения ситуации в спокойной обстановке. В разговоре важно сохранять уважение друг к другу, чтобы каждый мог быть услышанным", - говорится в рекомендациях МЧС.

Юлия Шойгу особо обращает внимание, что за время, пока мы сидели дома, реальность изменилась. Мы тоже стали другими.

"С психологической точки зрения правильно говорить и воспринимать этот период не как "возвращение" к чему-то старому, а как новый этап, с новыми возможностями и, возможно, новыми трудностями", - говорит она.

Не нужно ожидать возвращения в ту точку, из которой уходили. Например, многие два-три месяца назад были гораздо стройнее. А теперь с удивлением осознают, что даже небольшая прогулка вокруг дома вызывает одышку.

Многим, конечно, хочется поскорее взяться за старое: пробежки, вечеринки, театры и все, что было для человека таким привычным и обычным еще в конце зимы. Однако планы надо соизмерять со своими силами. Образно говоря, не стоит сразу планировать марафон, лучше начать с небольшой пробежки.

Чтобы лучше подготовиться к постепенному снятию ограничений и справиться со стрессом, психологи рекомендуют поэтапно планировать свои действия.

"Воспользуйтесь информацией о том, как именно будут сниматься ограничения, начинайте планировать свои действия заранее. Составляйте свой план на день, а когда ситуация станет стабильнее - составляйте план на более продолжительный период", - говорится в методическом пособии.