В Париже начали демонтаж лесов на соборе Нотр-Дам

Как отмечают в учреждении, ответственном за консервацию и восстановление собора, общий вес 40 тысяч балок составляет 200 тонн. Для их демонтажа строителям придется их разрезать, а затем спустить на землю при помощи кранов. В течение нескольких последних месяцев рабочие укрепляли как стены собора, так и деформировавшиеся леса, чтобы они самопроизвольно не разрушились во время этих работ. Также были установлены защитные сетки.

Процесс восстановления собора, практически уничтоженного во время пожара в апреле 2019 года, идет с большими задержками. Этому сначала мешала угроза загрязнения свинцом, затем плохая погода (особенно сильный ветер), различные акции протеста и забастовки и, конечно, пандемия коронавируса. В начале марта все строительные работы были приостановлены, возобновились они только в мае.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что "все сроки восстановления храма будут выдержаны", и в 2024 году "шпиль Нотр-Дама снова устремится в небо". Однако многие специалисты считают эти сроки невыполнимыми, тем более, что до сих пор специалисты не решили, как будет в итоге выглядеть новый шпиль.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери - одном из символов французской столицы - произошел 15 апреля 2019 года. В результате происшествия здание серьезно пострадало, частично обрушилась крыша, в том числе знаменитый шпиль.

Сам собор был возведен по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.