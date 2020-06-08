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08.06.2020 12:43
Рубрика: В мире

В Париже начали демонтаж лесов на соборе Нотр-Дам

Текст: Юрий Когалов
Рабочие приступили к демонтажу строительных лесов, возведенных для ремонта шпиля собора Парижской Богоматери и деформировавшихся во время пожара. Как пишет газета Le Monde, снимать их будут крайне аккуратно, этот процесс может занять все лето.

Как отмечают в учреждении, ответственном за консервацию и восстановление собора, общий вес 40 тысяч балок составляет 200 тонн. Для их демонтажа строителям придется их разрезать, а затем спустить на землю при помощи кранов. В течение нескольких последних месяцев рабочие укрепляли как стены собора, так и деформировавшиеся леса, чтобы они самопроизвольно не разрушились во время этих работ. Также были установлены защитные сетки.

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS
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Процесс восстановления собора, практически уничтоженного во время пожара в апреле 2019 года, идет с большими задержками. Этому сначала мешала угроза загрязнения свинцом, затем плохая погода (особенно сильный ветер), различные акции протеста и забастовки и, конечно, пандемия коронавируса. В начале марта все строительные работы были приостановлены, возобновились они только в мае.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что "все сроки восстановления храма будут выдержаны", и в 2024 году "шпиль Нотр-Дама снова устремится в небо". Однако многие специалисты считают эти сроки невыполнимыми, тем более, что до сих пор специалисты не решили, как будет в итоге выглядеть новый шпиль.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери - одном из символов французской столицы - произошел 15 апреля 2019 года. В результате происшествия здание серьезно пострадало, частично обрушилась крыша, в том числе знаменитый шпиль.

Сам собор был возведен по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери

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