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08.06.2020 12:07
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Пекине стартовал "Потребительский сезон"

6 июня в Пекине открылся "Потребительский сезон", организованный Медиакорпорацией Китая и столичным правительством в целях стимулирования городского потребительского рынка, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Руководители Пекина и Медиакорпорации Китая приобретают сельскохозяйственную продукцию. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Руководители Пекина и Медиакорпорации Китая приобретают сельскохозяйственную продукцию. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Руководители Пекина и Медиакорпорации Китая приобретают сельскохозяйственную продукцию. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Это мероприятие продлится с июня до конца года. На этот период выпадает ряд важных праздников, в том числе традиционный День драконьих лодок Дуаньу, День влюбленных Цисицзе, День образования страны, Праздник середины осени, а также летние каникулы и начало нового учебного семестра, на которые традиционно приходится пик потребления.

Власти Пекина раздадут ваучеры на общую сумму 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов), примут ряд мер для стимулирования покупательской способности, а также организуют более 400 важных мероприятий.

Самым необыкновенным мероприятием в рамках "Потребительского сезона" в Пекине будет Неделя продукции провинции Хубэй. В это время товары, произведенные предприятиями этой провинции, будут продаваться в прямом эфире на онлайн-площадках и в сетях столичных супермаркетов.

Медиакорпорация Китая активно освещает "Потребительский сезон" на своих медиаплатформах: в теле- и радиоэфирах, в мобильных приложениях. К участию в мероприятиях были приглашены известные бренды. Для поддержки возобновления социально-экономического развития провинции Хубэй, помощи местным предприятиям в восстановлении производства Медиакорпорация Китая предоставила возможность бесплатного размещения рекламы на сумму 500 миллионов юаней (70,6 миллиона долларов).

По данным JD.com, по состоянию на 13 часов 10 минут 6 июня на онлайн-площадке Медиакорпорации Китая от продажи товаров в прямом эфире было выручено около 1,4 миллиарда юаней (1,98 миллиарда долларов).

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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