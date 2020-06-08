В период пандемии россияне чаще делали покупки в магазинах у дома

В период федеральных ограничений, введенных из-за пандемии, российские потребители чаще всего совершали покупки в магазинах, расположенных у дома, и минимаркетах. Это следует из данных за период с 29 марта по 11 мая, опубликованных "Первым ОФД".

По данным оператора, падение среднего дневного оборота в этих форматах розничной торговли составило 25,8 и 27,4% соответственно, тогда как оборот супермаркетов за тот же период сократился на 36,6%, гипермаркетов - на 36,5%.

"Во второй половине мая (после отмены федеральных ограничений - Прим. "РГ") оборот продуктовой розницы начал постепенно наращиваться по сравнению с периодом действия федеральных ограничений, но их уровень все еще далек от значений февраля-марта 2020 года. Меньше всего в результате пандемии потеряли каналы "минимаркеты" и "магазины у дома" - покупателям было удобно совершать покупки в близлежащих магазинах, а не специально ездить за продуктами", - говорится в пояснении к опубликованным данным.

Также отмечается, что после отмены федеральных ограничений в условиях сохранения действия региональных быстрее всего восстанавливается средний дневной оборот в формате гипермаркетов.

Для сравнения, в период действия федеральных ограничений наименее пострадавшими сферами услуг оказались связь (падение среднего дневного оборота 7%), строительство (26%), транспорт (37%) и образование (39%). К наиболее пострадавшим можно отнести туризм, где падение этого показателя составило 90%, сфера услуг красоты (83%), медицины (60%), аренды и банковских услуг (57%), рекламы (52%).