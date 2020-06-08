В Подмосковье возобновились съемки кино

В Московской области возобновляются киносъемки полнометражных фильмов и сериалов, а также дипломных короткометражных работ молодых режиссеров.

Среди проектов, съемки которых планируются в Подмосковье летом и в начале осени, - игровой фильм "Нормальный только я". А также сериалы "Черный квадрат" о похищении ценных произведений искусства и "Легенда" с участием Романа Курцына, Виталия Хаева.

Возобновятся замороженные на время самоизоляции съемки сериалов "То, что нельзя купить" и "За все заплачено" по заказу телеканала "Домашний".

За последние 2 года в Подмосковье проходили съемки более 40 картин.

Игровой фильм "Нормальный только я" расскажет про ребят с разными особенностями развития и инвалидностью. Это первый такой фильм, где инклюзивные ребята будут общаться со здоровыми. Авторы проекта Константин Хабенский, Антон Богданов, Михаил Шулятьев.

Актер Антон Богданов, известный по ролям в сериале "Реальные пацаны","Елки", "Т-34", успешно совмещает съемки в кино, игру в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова и волонтерскую деятельность. Больше пяти лет Антон является послом инклюзивных программ проекта "Тетрадка дружбы".

Проект фильма представили в ООН, снятые материалы посмотрели представители семи стран.

- Уникальность фильма в том, что все дети, которые играют в нем, не являются профессиональными актерами, - объяснил Антон Богданов. - И если в фильме мы видим ребенка с особенностями развития, то так оно и есть.

Среди авторов будущего фильма "Нормальный только я" - Народный артист России Константин Хабенский, который более 12 лет занимается благотворительной помощью детям.Его фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, помогает оснащать профильные отделения медицинских учреждений

Так Константин Хабенский принимал участие в музыкальном фестивале, который ежегодно проводит обладатель ордена Франциска Скорины Юрий Башмет в Беларуси, названный его именем. Фестиваль стал своеобразным катализатором музыкальной жизни в республике.

- В башметовском фестивале я участвую с 2015 года, - рассказал Константин Хабенский.- На собранные средства от спектакля по "Евгению Онегину" с моим участием были закуплены оборудование и лекарства для Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Беларусь.

Сейчас Константин Хабенский возрождает благотворительный музыкальный спектакль "Маугли", в котором наравне с профессиональными актерами могут принять участие одаренные дети Союзного государства.