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08.06.2020 09:59
Рубрика: Культура

В РАМТ поставят роман "Душа моя Павел" Варламова

Текст: Варвара Карпеева
РАМТ 9 июня завершает сезон Молодежного образовательного онлайн-проекта "ТЕАТР+" разговором о Пушкине и приглашает зрителей на встречу "Ай да Пушкин!" с участием создателей спектаклей цикла "Повести Белкина".
Сцена из спектакля "Метель". Фото: предоставлено пресс-службой РАМТа Сцена из спектакля "Метель". Фото: предоставлено пресс-службой РАМТа
Сцена из спектакля "Метель". Фото: предоставлено пресс-службой РАМТа

Речь пойдет об особенностях переноса прозаических произведений Пушкина на сцену и о способах прочтения классических текстов современными театральными режиссерами.

В Zoom-разговоре будут участвовать режиссеры Александр Хухлин ("Метель"), Павел Артемьев ("Гробовщик. Пир во время чумы") и артисты Олег Зима, Марианна Ильина, Алексей Мишаков, Андрей Бажин и Иван Забелин.

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В театральном цикле РАМТа "Повести Белкина" предполагалось, что пять молодых режиссеров в разных сценических пространствах театра в течение года представят свои версии пяти классических историй о непреодолимой силе судьбы, мести, позднем раскаянии и, конечно, всепобеждающей любви. Первым спектаклем проекта стал "Станционный смотритель" в постановке Михаила Станкевича, вторым - "Метель" Александра Хухлина. "Гробовщик. Пир во время чумы" Павла Артемьева вышел в феврале 2020 года. С марта в онлайн-режиме Егор Равинский репетирует "Выстрел", а Кирилл Вытоптов - "Барышню-крестьянку".

Пушкинская встреча завершит программу "Классика в РАМТе" Молодежного образовательного проекта "ТЕАТР+", в рамках которого уже состоялись и вызвали большой резонанс zoom-дискуссии "Новые люди" Горького", "Разговоры об Островском", "Шекспир в подземном переходе" и "Чеховиана Алексея Бородина".

режиссер Алексей Бородин. Фото: предоставлено пресс-службой РАМТа

Художественного руководителя РАМТа Алексея Бородина в эти дни поздравляют с сорокалетием его работы в Молодежном театре, которым он руководит с 1980 года. 35 спектаклей, тысячи репетиций, несколько поколений артистов, режиссеров, зрителей, которые в его театр ходят семьями и поколениями… Режиссерский почерк Алексея Бородина - это запоминающиеся эксперименты с театральным пространством и временем. В академическом театре он вынес действие за пределы зрительного зала, на знаменитую лестницу фойе ("Береника" Ж.Расина), поменял местами актеров и зрителей, посадив последних на сцене ("Лоренцаччо" А.Де Мюссе), придал оригинальное звучание классике ("Вишневый сад" А.П.Чехова). Первым в России, вслед за Королевским Национальным театром в Лондоне и Линкольн-Центром в Нью-Йорке, Бородин поставил драматическую трилогию Тома Стоппарда "Берег утопии" (8 часов сценического действия, более 70 персонажей, 35 лет истории). Впервые в мировой театральной практике все три части - "Путешествие", "Кораблекрушение", "Выброшенные на берег" - были выпущены одновременно, игрались в один день и держались в репертуаре 10 сезонов.

Фото: Валерий Кичин
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Умение работать со сложными текстами - его театральный козырь. В 2012 году Бородин соединил три пьесы Юджина O"Нила в трехактный спектакль "Участь Электры". В 2015 году на премьере спектакля "Нюрнберг" по киносценарию Эбби Манна заставил поверить в возрождение настоящего публицистического театра. "Демократия" Майкла Фрейна продолжила разговор РАМТа со зрителем о важных общечеловеческих вещах - справедливости и ответственности, умении слушать, слышать и уважать друг друга.

Сейчас Алексей Бородин репетирует спектакль "Горе от ума" Грибоедова. В его дальнейших режиссерских планах - постановки по роману Алексея Варламова "Душа моя Павел" и пьесе Тома Стоппарда "Леопольдштадт".

Справка

Алексей Бородин - режиссер, народный артист России, профессор РАТИ (ГИТИСа). Лауреат Премии Президента России и Премии Правительства России, награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета, Орденом за заслуги перед Отечеством IV и III степени. За постановку спектакля "Отверженные" по роману Гюго награжден Государственной премией России. Отмечен множеством театральных премий, включая Международную Премию К.С.Станиславского за вклад в развитие театральной педагогики.

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Родился в китайском городе Циндао. В 1968 году окончил ГИТИС, курс Юрия Завадского. Ставил спектакли в Смоленске и в Студенческом театре МГУ, с 1973 по 1980 год возглавлял Театр юного зрителя в Кирове. С 1980-го и по сей день руководит РАМТом.

В числе постановок Алексея Бородина - "Три толстяка" Ю.Олеши, "Прости меня" В.Астафьева, "Антон и другие" А.Казанцева, "Малыш" А. и Б.Стругацких, "Алеша" В.Ежова и Г.Чухрая, "Ловушка № 46, рост второй" Ю.Щекочихина, "Баня" В.Маяковского, "Король Лир" У.Шекспира, "Большие надежды" Ч.Диккенса, "Одна ночь" Е.Шварца, "Марсианские хроники" Р.Брэдбери, "Дневник Анны Франк" Ф.Гудрич и А.Хаккета, "Портрет" Н.Гоголя и многие другие.

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