В России выпущено рекордное число банковских карт

Количество банковских карта в России на 1 апреля 2020 года составило почти 284 миллиона единиц, из них 194,7 тысячи штук были активными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России. Это максимальное значение, которое когда-либо отмечалось в нашей стране.

Активных карт по итогам I квартала 2020 года стало больше на 16,7 миллиона штук, отмечает регулятор. Объем "пластиковых" операций за первые три месяца этого года составил 23 триллиона рублей. При этом 6,4 миллиона рублей были обналичены, а более 7 триллионов рублей были использованы для безналичных покупок.