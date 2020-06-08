Россияне задумались о покупке жилья на Черноморском побережье из-за невозможности выехать на отдых за границу.

Число обращений потенциальных покупателей выросло по сравнению с прошлым годом на 25%, отмечает коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко (компания строит жилье в Анапе), квартиры чаще всего хотят приобрести жители Центральной России и Урала. В компании "ЮгСтройИмпериал" отмечают, что минувшей весной спрос на новостройки в Новороссийске и Туапсе вырос примерно на 50%.

В других регионах рынок недвижимости почти стоит, но продажи квартир и домов на побережье не особенно упали, рассказали в компании "Дома на юге". "Интерес к недвижимости сейчас больше, однако нельзя сказать, что увеличилось число покупок, так как многие не могут приехать из других регионов". Как и раньше, жильем на побережье чаще всего интересуются жители Урала, Москвы и Санкт-Петербурга. В еще одном агентстве недвижимости Краснодарского края рассказали, что интерес к домам и квартирам на юге растет уже не первый год. Нынешней весной, если покупатель приехал на побережье, он точно оформляет сделку, тогда как обычно бывают клиенты, которые могут осмотреть сотню квартир и ни с чем уехать обратно. При этом только за последний год цены на недвижимость здесь поднялись на 30%: "В прошлом году можно было купить однокомнатную квартиру за 1,8-1,9 млн рублей. Теперь меньше чем за 2,6-2,8 млн рублей уже не найти. Сейчас курс доллара поднялся, подорожали стройматериалы, и у застройщиков опять есть повод поднять цены". Однако если продавец из-за изменившегося курса доллара поднимает цены, это не значит, что по этой цене дом купят, отмечают в компании "Дома на юге".

В условиях локдауна спрос на курортную недвижимость на побережье Черного моря значительно вырос, говорит директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "На рынок пришли покупатели, которые раньше рассматривали зарубежные варианты, но возникшие ограничения вынудили их пересмотреть приоритеты. Более того, в ожидании второй волны пандемии они решили обзавестись "запасным вариантом", чтобы были возможности и для отдыха, и для проживания вдали от эпицентра заражения".

Интерес к недвижимости на зарубежных курортах пандемия почти не изменила, отмечает директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова. Испания, Черногория, Кипр, Франция, Италия пользуются спросом много лет. Сейчас он остался на прежнем уровне, но стал отложенным - до возобновления международного сообщения.