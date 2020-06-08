В России займутся развитием экологического туризма

Нацпарки и заповедники готовы к приему туристов, заявили в Минприроды. Экологический туризм в России в будущем может рассматриваться как альтернатива пляжному, для этого есть необходимые природные ресурсы, пояснила замминистра природных ресурсов и экологии России Елена Панова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Отправиться в тур по горам, лесным тропам, маленьким поселкам можно будет на один день или на неделю. Фото: Николай Гернет

Минприроды и Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно займутся продвижением экотуризма. Как сообщили "РГ" в агентстве, 16 июня в стране стартует конкурс для выявления пилотных территорий по развитию экотуризма. Проводить его будет проектный офис АСИ до 16 октября. Планируется отобрать проекты для создания туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях. Детали конкурса в АСИ обещали обнародовать позже.

Источник в отрасли рассказал, что в итоге должны появиться готовые предложения, которые туроператоры будут предлагать туристам. Кластеры экотуризма будут действовать в разных регионах, например, на базе Сочинского нацпарка, в Приэльбрусье, нацпарке "Красноярские Столбы". Это могут быть и однодневные, и недельные туры. Тем самым предполагается рассредоточить поток туристов. Но для востребованности таких турпродуктов придется обеспечить места для размещения в непосредственной близости от нацпарков, а также выстроить транспортное сообщение, создать туристские тропы, смотровые площадки, места для питания и отдыха гостей.

Поддержку внутреннему туризму вообще и экотуризму в частности пообещали и на уровне правительства. Предпринимателям, создающим экопроекты и кемпинги, выделят гранты, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Экотуризм - один из самых быстроразвивающихся секторов туризма в мире. "Но в России направление пока не очень развито, хотя важно для территорий с уникальными природными условиями", - считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Туристско-информационные центры уже создают маршруты с учетом потребностей туристов, среди которых экотуризм, семейный отдых, отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.