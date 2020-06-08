В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль

В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета. Как передает Seattle Times, пострадал как минимум один человек.

Подозреваемого задержали, раненого 27-летнего мужчину отправили в ближайшую больницу, он находится в стабильном состоянии. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Акции протеста в Сиэтле продолжаются уже несколько дней. Две ночи подряд манифестанты устраивают беспорядки у полицейского участка в районе Капитолийский холм. В субботу вечером полиции пришлось использовать светошумовые гранаты и перцовые баллончики для разгона демонстрантов. За это члены городского совета подвергли критике мэра и начальника полиции.

В воскресенье люди снова вышли на улицы, и стражам порядка опять пришлось защищать свой участок, были заколочены окна и установлены более прочные, чем ранее, заграждения. Именно в одну из таких конструкций и врезался автомобиль злоумышленника.

Напомним, беспорядки охватили города США после того, как 25 мая в Миннеаполисе в ходе задержания от рук полицейских погиб темнокожий Джордж Флойд (он скончался в больнице). Несмотря на то, что четверо стражей порядка, принимавших участие в задержании, были уволены на следующий день после инцидента, люди вышли на улицы, обвинив власти в расизме. Впоследствии всем экс-полицейским были предъявлены обвинения, но и это не успокоило людей. Волна беспорядков и погромов прокатилась по всей стране, в 40 городах ввели комендантский час, привлекли на помощь Национальную гвардию. В определенный момент даже президенту Дональду Трампу пришлось укрыться в бункере в Белом доме.