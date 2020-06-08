В Сирии боевики попытались захватить населенный пункт в зоне деэскалации

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" попытались прорвать оборону правительственных сил и захватить в Идлибской зоне деэскалации населенный пункт Танджара.

Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Щербицкий, боевикам удалось вклиниться в боевые порядки правительственной армии на 600 метров. Однако дальнейшее продвижение им не удалось, поскольку военные ответным огнем авиации и артиллерии отразили наступление. Впоследствии передний край обороны был восстановлен.

"Террористы потеряли более 30 человек убитыми и ранеными. Уничтожено 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами", - рассказал на брифинге контр-адмирал.

Он добавил, что центр примирения призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных акций и приступить к мирному разрешению ситуации.