В США найден клад, местонахождение которого зашифровали в стих

Новости

Дагестанец заставил сына избить орла 14:50
Каршеринг в Москве заработает в полном объеме 9 июня 14:49
Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня 14:45
В Ивановской области у школы поймали двухметрового питона 14:45
Путин назвал причину преодоления Россией испытания коронавирусом 14:44
Рестораны и кафе в Москве будут открывать в два этапа 14:41
Парикмахерские и салоны красоты в Москве возобновят работу 9 июня 14:38
Путин: Нормы о мерах соцподдержки в Конституции рассчитаны на многие годы 14:38
На Урале мошенники несколько раз обманули одну женщину, украв 2,8 млн руб 14:37
Сибирские ученые создали противовирусный аэрозоль 14:37
Минфин нашел 600 млрд рублей для резервного фонда кабмина 14:32
В Польше в строительном мусоре нашли клад XVII века 14:19
В Белгороде ученые создали рентген по принципу кухонной зажигалки 14:16
Похороны убитого полицейским афроамериканца Флойда пройдут 9 июня 14:15
Пожарный поезд задействовали в тушении горящего камыша под Ростовом 14:12
Появились подробности о состоянии госпитализированного Джигарханяна 14:11
Джонсон назвал "бандитами" лиц, напавших на полицейских в Лондоне 14:11
В Сочи из-за аномальной жары продлили экстренное предупреждение 14:06
Белорусские пожарные автомобили начали отправлять в Монголию 14:05
Снайдер рассказал об изменениях в своей версии "Лиги справедливости" 14:05
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда 14:04
На Дальнем Востоке зарегистрировано 123,9 тысячи безработных 14:02
У депутата Пермской городской думы диагностирован COVID-19 14:02
Глава кабмина: Труд соцработников заслуживает особой благодарности 14:01
На территории Дальневосточного округа остаются 62 очага COVID-19 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 14:30
Рубрика: В мире

В США найден клад, местонахождение которого зашифровали в стих

Текст: Максим Макарычев
В США наконец-то найден бронзовый сундук, наполненный золотом, драгоценными камнями и другими ценностями на сумму в миллионы долларов и спрятанный десять лет назад в пустыне Скалистых гор знаменитым коллекционером предметов искусства и древностей, который спровоцировал настоящую охоту за сокровищами, сообщает CBS News. Имя счастливчика, которому, согласно решению ныне 89-летнего Форреста Фенна, перейдет клад, не разглашается. Он прислал Фенну фото сундука в качестве подтверждения находки.
Фото: Instagram@forrest.fenn Фото: Instagram@forrest.fenn
Фото: Instagram@forrest.fenn

Фенн написал подсказки о местонахождении сокровищ в соцсетях в интернете и в 24-строчном стихотворении, которое было опубликовано в его автобиографии 2010 года "Острые ощущения погони". Фенн, который живет в Санта-Фе, написал, что набивал сундук с сокровищами более десяти лет, добавляя туда сотни редких золотых монет и золотых самородков. В клад вошли фигуры животных до открытия Америки, а также старинные "зеркала" из кованого золота, древние китайские фигурки, вырезанные из нефрита, и старинные украшения с рубинами и изумрудами. Фенн сообщил изданию The New Mexican в 2017 году, что сам сундук весит 9 килограммов, а его содержимое весит еще почти 10 килограммов. Миллионер сказал, что сам доставил сундук в укрытие за две отдельные поездки.

Фото: iStock
В Польше в строительном мусоре нашли клад XVII века

Сотни тысяч людей, включая иностранцев, тщетно охотились в отдаленных уголках Запада за бронзовым сундуком. Многие бросили свою работу, чтобы посвятить себя поискам клада, а другие исчерпали свои сбережения. По меньшей мере четыре человека погибли в поисках его, в том числе последний "ловец удачи" в марте этого года. В 2017 году полиция в северной части Нью-Мексико обнаружила тело пастора из Колорадо, который исчез во время поиска сокровищ.

В мире США

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии