В США найден клад, местонахождение которого зашифровали в стих

В США наконец-то найден бронзовый сундук, наполненный золотом, драгоценными камнями и другими ценностями на сумму в миллионы долларов и спрятанный десять лет назад в пустыне Скалистых гор знаменитым коллекционером предметов искусства и древностей, который спровоцировал настоящую охоту за сокровищами, сообщает CBS News. Имя счастливчика, которому, согласно решению ныне 89-летнего Форреста Фенна, перейдет клад, не разглашается. Он прислал Фенну фото сундука в качестве подтверждения находки.

Фенн написал подсказки о местонахождении сокровищ в соцсетях в интернете и в 24-строчном стихотворении, которое было опубликовано в его автобиографии 2010 года "Острые ощущения погони". Фенн, который живет в Санта-Фе, написал, что набивал сундук с сокровищами более десяти лет, добавляя туда сотни редких золотых монет и золотых самородков. В клад вошли фигуры животных до открытия Америки, а также старинные "зеркала" из кованого золота, древние китайские фигурки, вырезанные из нефрита, и старинные украшения с рубинами и изумрудами. Фенн сообщил изданию The New Mexican в 2017 году, что сам сундук весит 9 килограммов, а его содержимое весит еще почти 10 килограммов. Миллионер сказал, что сам доставил сундук в укрытие за две отдельные поездки.

Сотни тысяч людей, включая иностранцев, тщетно охотились в отдаленных уголках Запада за бронзовым сундуком. Многие бросили свою работу, чтобы посвятить себя поискам клада, а другие исчерпали свои сбережения. По меньшей мере четыре человека погибли в поисках его, в том числе последний "ловец удачи" в марте этого года. В 2017 году полиция в северной части Нью-Мексико обнаружила тело пастора из Колорадо, который исчез во время поиска сокровищ.