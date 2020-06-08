В Узбекистане откроются филиалы шести российских вузов

В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы 6 российских вузов.

- На сегодняшний день в Узбекистане уже работают 10 филиалов российских университетов, - рассказал ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. Кстати, МГУ стал первым российским вузом, открывшим свой филиал на узбекской земле. - Работают отделения РЭУ им. Плеханова, МГИМО, МИСиС, МИФИ, РХТУ им. Менделеева, Сеченовского университета и других вузов.

Напомним, в мае 2019 года было подписано знаковое соглашение о взаимном признании образования и квалификации, а также ученых степеней России и Узбекистана. Сегодня научно-образовательное сотрудничество двух государств - это более 115 вузов-партнеров, 240 с лишним соглашений между университетами. А в филиалах российских вузов в Узбекистане сегодня учится почти 3 тысячи человек.

Что касается узбекских студентов в вузах России, то, по словам Садовничего, за последние годы их стало больше. Сейчас в России учится более 30 000 студентов из Узбекистана.

МГУ в рамках работы научно-образовательного Центра "Ломоносова-Улугбека" планируем открыть совместный подготовительный факультет для поступления абитуриентов из Узбекистана в МГУ и другие вузы России. А Сеченовский университет, по словам ректора, академика РАН Петра Глыбочко, предлагает узбекским партнерам успешный опыт подготовки кадровой элиты для российского и глобального здравоохранения, сильную учебно-методическую базу, а также первый в России Научно-технологический парк биомедицины.