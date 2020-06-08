В Узбекистане откроются филиалы шести российских вузов

Новости

В США демократы представили законопроект о реформе полиции 20:54
Путин поручил поддержать мукомолов 20:40
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 20:37
В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий 20:26
Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки" 20:25
В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов 20:25
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга" 20:24
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники 20:15
В Москве снова осудили водителя за ДТП у "Славянского бульвара" 20:04
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери 19:55
Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков 19:51
В Лондоне впервые за пандемию не зарегистрировано смертей от COVID-19 19:48
Крымским санаториям и отелям обозначили условие открытия с 15 июня 19:43
Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке 19:43
Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин 19:42
В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы 19:38
Кардиологи назвали группу риска, для которой COVID-19 особенно опасен 19:37
"Российская газета" получила признание в Республике Сербской 19:35
Следственный комитет предъявил обвинение начальнику цеха в Норильске 19:33
Вышел тизер-трейлер документального фильма "Бондарчук" 19:25
В Прикамье парализованная пенсионерка ползла в магазин за продуктами 19:24
Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США 19:12
Путина попросили сделать в Карелии легкоатлетический кластер 19:10
В Рязани погиб солдат-срочник 19:09
Цены на нефть начали падать 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 20:25
Рубрика: Общество

Диплом без границ

В Узбекистане откроются филиалы шести российских вузов
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы 6 российских вузов.

- На сегодняшний день в Узбекистане уже работают 10 филиалов российских университетов, - рассказал ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. Кстати, МГУ стал первым российским вузом, открывшим свой филиал на узбекской земле. - Работают отделения РЭУ им. Плеханова, МГИМО, МИСиС, МИФИ, РХТУ им. Менделеева, Сеченовского университета и других вузов.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Вузы получат дополнительные средства на зарплаты в июне

Напомним, в мае 2019 года было подписано знаковое соглашение о взаимном признании образования и квалификации, а также ученых степеней России и Узбекистана. Сегодня научно-образовательное сотрудничество двух государств - это более 115 вузов-партнеров, 240 с лишним соглашений между университетами. А в филиалах российских вузов в Узбекистане сегодня учится почти 3 тысячи человек.

Что касается узбекских студентов в вузах России, то, по словам Садовничего, за последние годы их стало больше. Сейчас в России учится более 30 000 студентов из Узбекистана.

МГУ в рамках работы научно-образовательного Центра "Ломоносова-Улугбека" планируем открыть совместный подготовительный факультет для поступления абитуриентов из Узбекистана в МГУ и другие вузы России. А Сеченовский университет, по словам ректора, академика РАН Петра Глыбочко, предлагает узбекским партнерам успешный опыт подготовки кадровой элиты для российского и глобального здравоохранения, сильную учебно-методическую базу, а также первый в России Научно-технологический парк биомедицины.

Общество Образование В мире экс-СССР Узбекистан Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции