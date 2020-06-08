В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Женеве. "ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заражения коронавирусом в мире и о почти 400 тысячах умерших", - приводит слова гендиректора ВОЗ ТАСС. При этом Гебрейесус отметил, что в Европе ситуация становится лучше.

В последние десять дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тысяч новых заболевших. В воскресенье это число превысило 136 тысяч человек за один день. Больше всего новых заболевших в Америке и Южной Азии. Также в ВОЗ фиксируют новые случаи заболевания COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии. И все из-за того, что страны снимают ограничения. Самоуспокоенность, по словам главы ВОЗ, - это сейчас главная угроза. "Мы продолжаем призывать к активному наблюдению", - отметил он. И добавил, что особенно важно соблюдать санитарные меры во время массовых собраний разного рода, которые начинают возобновляться во многих странах.

С 9 июня ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом в этой сфере.