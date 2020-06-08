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Ведущий Оскар Кучера рассказал о том, как переболел коронавирусом

Новости
    08.06.2020, 16:56
Текст:   Козьма Лоханкин

Лере Кудрявцевой пришлось в течение пары недель вести программу "Звёзды сошлись" на НТВ самостоятельно: её постоянный соведущий Оскар Кучера исчез с экранов телевизоров. Как оказалось, причина тому была серьёзная: коллега Кудрявцевой заболел новым коронавирусом и лечился на карантине вместе с семьёй.

Фото: Андрей Александров/РИА Новости
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"Я шесть дней лежал, потому что была температура, а потом еще неделю отходил", - приводит KP.RU рассказ Кучеры о ходе болезни.

По словам актёра и телеведущего, он до сих пор может вздохнуть полной грудью не без труда.

"При том что у меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять, либо это психосоматика, либо что-то другое. В общем, надо показаться будет доктору", - рассудил Кучера.

При этом сейчас у него нет работы: телепередачи ушли на каникулы, а работа в кино, театре и рекламе пока "заморожены" пандемией. Поэтому Кучера сейчас проводит время с семьёй.

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