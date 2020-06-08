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Рубрика: В мире

Великобритания вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Великобритания вводит двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Новый режим не будет действовать при поездках внутри Единого иммиграционного пространства, включающего Соединенное Королевство, Нормандские острова, остров Мэн и Ирландию. При этом граждане Великобритании, которые возвращаются домой из других стран, тоже попадают под карантин.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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"Все прибывающие в страну должны будут заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие 14 дней. За отказ предоставить информацию предусмотрен штраф в размере 100 фунтов стерлингов", - со ссылкой на МВД Соединенного Королевства пишет ТАСС.

Исключения из новых правил сделают для сезонных рабочих в сельском хозяйстве, водителей грузовиков, доставляющих с континента товары в Великобританию, медработников, иностранных должностных лиц и британских граждан, регулярно путешествующих по работе, пациентов, которые едут лечиться в Великобританию по предварительной договоренности, а также для авиапассажиров, следующих через Соединенное Королевство транзитом. Недовольство новшествами уже выразили представители турбизнеса и авиакомпаний страны.

В правительстве подчеркнули, что основная цель вводимых изменений - ограничить число завозных случаев заражения новым типом коронавируса и не допустить второй волны эпидемии после ослабления карантина внутри страны. По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования COVID-19 в стране превысило 286 тысяч.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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