Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир

Полезное для многих граждан разъяснение дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги судебного спора соседей одного многоквартирного дома. В нем сразу три квартиры оказались залиты водой. Причина аварии банальна - поломка фильтра для воды в одной из квартир.

О том, что фильтр для воды сломался, хозяину "виноватой" квартиры было видно, как говорится, невооруженным глазом. Тем более что фильтр поменяли представители фирмы у этого гражданина совсем недавно.

Вытерев лужи, собственник этой квартиры предъявил претензии организации, которая производила фильтр. И там без проволочек вину свою признали. Более того, фирма без всяких судов выплатила хозяину пострадавшей квартиры компенсацию за ущерб.

Но в аварии пострадали и соседние квартиры. За чей счет ремонтировать их? Хозяева недвижимости, расположенной этажами ниже, в свою очередь, предъявили иски к покупателю фильтра. А тот, не считая себя виноватым, снова потребовал деньги с производителя.

Собственно, с этого требования и начался наш спор. Когда неожиданно вода залила сразу несколько соседних квартир, коммунальщики быстро установили, что авария случилась из-за разгерметизации фильтра по очистке воды в одной из них. Немного позже этот собственник, посчитав себя пострадавшим, по своей инициативе дополнительно пошел к специалисту для расследования происшествия. И в письменном виде получил подтверждение причины аварии - разрушился модуль фильтра из-за недостаточной толщины его стенки и отсутствия ребер жесткости.

Фирма-изготовитель согласилась с выводом и признала факт брака своего товара. Коммерсанты добровольно выплатили собственнику этой квартиры почти двести пятьдесят тысяч рублей. Но радовался он не очень долго, так как хозяева остальных квартир посчитали именно его виновником своих бед. По их логике, вода залила их жилье из верхней квартиры и ее хозяин этого отрицать не может. Еще несколько собственников потребовали возмещения ущерба от хозяина жилья, с которой и начался потоп.

Добром договориться не вышло. Соседи пошли в суд. Итог: суд удовлетворил их требования почти на 800 тысяч рублей. Тогда главный пострадавший решил взыскать эти деньги с фирмы, которая сделала фильтр для воды.

Второй раз коммерсанты уже не были столь добрыми и платить еще и соседям отказались. Две судебные инстанции отказали истцу, сославшись на то, что гражданин не доказал факт продажи ему бракованного товара.

Более того, суды заявили, что заключение специалиста о браке фильтра - это недостаточный аргумент в такой ситуации. Дело в том, что эксперта, как требует закон, не предупреждали об уголовной ответственности перед проведением исследования.

По поводу добровольного возмещения коммерсантами причиненного вреда суды заявили следующее. Выплата фирмой денег пострадавшему совсем не доказывает ее вину. Быстрая компенсация, по их мнению, - это добрая воля фирмы, направленная на поддержание своего имиджа. И наконец, суды первой и второй инстанции сказали, что производитель фильтра - "ненадлежащий ответчик". Дело в том, что ответственность организации перед потребителем застрахована в крупной страховой фирме. Вот с нее и надо спрашивать. Это решение истцов не устроило, и они обратились в Верховный суд.

Когда Верховный суд пересматривал результаты этого спора, он назвал главное, что важно учитывать в подобной ситуации. По мнению Верховного суда, их коллеги, когда рассматривали это дело, решили, что заключение специалиста - недопустимое доказательство. Но при этом они даже не обсудили вопрос о проведении судебной экспертизы. А ответчик никак не опроверг результаты представленного исследования.

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, местным судам надо было выяснить, была ли у истца реальная возможность получить деньги у страховой компании. Нижестоящие суды допустили несколько серьезных нарушений. Главное - неправильное распределение бремени доказывания. Именно на изготовителе (продавце, исполнителе) лежит бремя доказывания отсутствия его вины в причинении ущерба. А еще надо было привлечь соответчиками по этому делу изготовителя фильтра и страховую компанию.

Судебная практика также показывает, что без экспертизы в таких случаях не обойтись. И надо знать ответы на такие вопросы: что произошло (залив, пожар, и прочее), где произошло (в квартире, в коридоре, на стояке), из-за чего произошло (скачок давления, короткое замыкание, брак на производстве, дефекты при транспортировке, неправильная эксплуатация).

Верховный суд РФ и велел спор пересмотреть заново и с учетом своих разъяснений.