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08.06.2020 14:55
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, когда можно открывать курортный сезон

Текст: Ольга Игнатова
На юге европейской территории, по всем расчетам, лето будет по-настоящему жарким, рассказал сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже сейчас в Краснодарском крае до плюс 35 градусов. В Крыму от 30 до 35 градусов. Вода в Черном море у берегов Крыма, правда, еще прохладная - плюс 15-16 градусов. "Это из-за апвеллинга - случается такое явление. Ветром сдувает теплый слой воды с поверхности. И к поверхности начинают подходить холодные нижние слои воды. Но уже через несколько дней температура воды на крымских курортах будет в пределах плюс 17-18 градусов", - пообещал Вильфанд.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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На Черноморском побережье в районе Сочи вода теплее: сейчас 17-18, но скоро будет 20 градусов. В Азовском море вода самая теплая - сейчас до плюс 22 градусов. И уже можно открывать полноценный курортный сезон.

В подмосковных водоемах вода также стремительно прогревается. К концу недели температура воды в озерах и прудах Подмосковья сравняется с температурой воды в Черном море.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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