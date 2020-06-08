Владимир Мединский рассказал о самых страшных эпидемиях в истории

"Эпидемиями считаются массовые заболевания, при которых зараженными оказываются не менее 5 процентов населения", - рассказал Мединский. Первая из описанных в истории эпидемий - это чума, которая распространялась в VI-V веках до нашей эры. Древнегреческий историк Фукидид в деталях описал опасную болезнь, которая свирепствовала в Афинах. Эпидемия пришлась на время воин со Спартой. Современные ученые полагают, что описанные Фукидидом симптомы больше характерны для тифа. Такие же эпидемии описаны у Гомера в "Иллиаде" и у Софокла в "Царе Эдипе".

Есть также более поздние свидетельства о том, как меняли эпидемии жизнь в городах. "От чумы не было спасения, - писал Прокопий Кесарийский. - Случалось, что умершие лежали по нескольку дней несожженными. Большинство людей на улицах были те, кто относил трупы. Большинство ремесленников бросили свою работу". Страшная эпидемия "черной смерти" свирепствовала в Европе в 1340-1350 годах. От нее умирало до 50 процентов городского населения. В Средневековье были жуткие методы врачевания. В основном чуму лечили либо кровопусканием, либо ледяной ванной. Считалось, что так можно победить лихорадку. И кое-кто действительно выздоравливал. Ситуация в Европе осложнялась антисанитарией. В те времена вообще было не принято следить за телом, в приоритете был дух. Во время эпидемий в Европе вводился тотальный и беспощадный карантин. Стража ходила по обезлюдевшим улицам, и жители домов должны были выходить на балконы. Двери тех, кто не подходил, наглухо заколачивали и оставляли "черные метки". Раз человек не может даже встать - он тяжело болеет, и его нужно изолировать и фактически бросить. Так считалось в Средневековье.

Было множество версий и даже легенд о распространении чумы в разное время. Например, говорили, что монголо-татары специально с помощью катапульт забрасывали трупы больных чумой в города. Население было вынуждено бежать в другие страны, разнося заразу по всему миру.

Доходила "моровая язва" и до Руси. Тяжелейшие последствия были, например, во время эпидемии чумы 1771 года в Москве. Ее завезли солдаты из европейских походов. Погибало до тысячи человек в день. И только благодаря своевременным карантинным мерам (в том числе, и доплатам для врачей и самих пациентов, кто добровольно шел лечиться) пандемию удалось прекратить. Наконец, на начало XX века в советской России пришлась эпидемия тифа, которая унесла даже большей жизней, чем кровопролитная Первая мировая война.