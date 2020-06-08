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08.06.2020 12:44
Рубрика: В мире

Власти Ганы предложили афроамериканцам переселяться к ним

Текст: Константин Волков

Гана готова приветствовать каждого этнического африканца, который захочет уехать от проявлений расизма, которым он подвергался на протяжении последних примерно четырехсот лет, заявила министр туризма туризма, искусства и культуры Ганы Барбара Отенг-Гьяси.

Фото: GettyImages
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Об этом она сказала на церемонии возложения венков к портрету Джорджа Флойда в Мемориальном центре панафриканской культуры, сообщает издание Modern Ghana.

"Мы продолжаем держать объятия открытыми и приглашаем всех наших братьев и сестер домой. Гана - ваш дом. Африка - ваш дом. У нас есть объятия, чтобы приветствовать вас дома. Пожалуйста, воспользуйтесь этим, приезжайте домой, чтобы построить жизнь в Гане, вам не нужно оставаться там, где вы не нужны, у вас есть выбор, и Африка ждет вас", сказала Отенг-Гьяси.

Выступление министра - это развитие инициативы "Год возвращения", которую Гана запустила в прошлом году. В 2020 году власти страны начали новую кампанию "После возвращения", цель которой - помочь африканцам из диаспоры, решившим поселиться в Гане, обустроиться на новом месте и инвестировать в местную экономику.

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Гана (бывшая британская колония Золотой берег) расположена в Западной Африке на берегу Гвинейского залива. Последние годы активно развивается, особенно в научной сфере. В 2015 году Гана запустила на орбиту свой спутник. Большое внимание уделяется развитию кибербезопасности и информационным технологиям, также ведутся работы в области биотехнологий. Гана входит в десятку основных добытчиков золота в мире, а также обладает запасами алмазов, бокситов, марганца, нефти, природного газа, серебра.

В мире Африка Гана

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