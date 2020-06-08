Во Франции создали рыболовные чипы для борьбы с загрязнением океана

Французская компания изобрела особые поисковые чипы, которые могут помочь людям в борьбе с загрязнением Мирового океана.

Ежегодно в море теряются около 640 тонн лесок, сетей, снастей и прочих орудий лова, которые не просто засоряют подводный мир, но и становятся смертельно опасными ловушками для дельфинов, черепах и прочих морских обитателей. Как пишет издание 20 minutes, новый чип предлагается цеплять на сети и, в случае если они порвутся или потеряются, устройство благодаря связи со спутниками поможет быстро их найти.

По словам разработчиков из компании CLS, занимающейся наблюдением за земными процессами с помощью спутников, размером их чипы не превышают пяти сантиметров. "Создавая эти метки, мы добились успеха не только в технологическом плане, но и в экономическом, так как эти устройства будут продаваться по приемлемым ценам", - рассказал директор по инновациям и разведке CLS Гаэтан Фабрициус. Он также отметил, что поддержание связи со спутником владельцам чипов также обойдется всего в пару евро в месяц.

Однако пока девайсы к продаже не готовы - сначала их нужно протестировать. Первые испытания пройдут в этом месяце в водах Средиземного моря, в сентябре - за пределами французской акватории. Ожидается, что экспериментальная фаза завершится в следующем году.