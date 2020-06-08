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Рубрика: Происшествия

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Пилот погибшего Суперджета предстал перед судом
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
В Химкинском суде в понедельник возобновились слушания по делу о катастрофе в аэропорту "Шереметьево" Суперджета SSJ-100.
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
В Мурманске почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево

Главный и единственный обвиняемый по этому громкому делу - командир воздушного судна Денис Евдокимов. По версии следствия, командир рейса Москва - Мурманск вечером 5 мая 2019 года после возвращения судна в "Шереметьево" "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу". После чего самолет загорелся и разрушился, погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Как сообщила ранее официальный представитель СК Светлана Петренко, следователи пришли к выводу, что именно действия Евдокимова привели к тому, что была создана разрушающая перегрузка, превышавшая эксплуатационные ограничения самолета. При этом диспетчерская и аварийная службы не могли повлиять на ситуацию.

Происшествия Правосудие Суд Аварийная посадка самолета в Шереметьево

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