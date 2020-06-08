Все данные ЗАГС России будут переведены в электронный формат. Теперь жителю Москвы родом из Владивостока не придется ехать через всю страну, чтобы восстановить утерянные документы. Единая электронная система позволит получить их прямо в столице. Оцифровка книг ЗАГС позволит также выстроить ветви родственных связей, что необходимо для получения некоторых услуг. Для ускорения процесса правительство приняло решение о выделении Минфину 633 млн рублей. Эти деньги пойдут в регионы.

ЗАГСы - один из ключевых поставщиков информации для формирования "эталонного профиля гражданина", который будет храниться в едином регистре населения России, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС). Вся оцифровка должна быть завершена к концу 2020 года. В электронный формат переведено уже более 50% архивных данных.

Регистр нужен государству для социально-экономического планирования - строительства детских садов, школ, поликлиник, пояснили в ФНС. А гражданам это упростит и ускорит получение госуслуг. Цифровой профиль гражданина, созданием которого занимается минкомсвязь, будет содержать данные именно из единого регистра населения. Это, в том числе, позволит реализовывать суперсервисы - услуги, которые предоставляются в проактивном режиме, без участия гражданина. Сейчас таким образом оформляется маткапитал: данные автоматически подтягиваются из базы ЗАГС в Пенсионный фонд России. Готовый сертификат в электронном виде приходит в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. Другая опция, которую уже реализует минкомсвязь в рамках формирования "цифрового профиля", - подключение банков и страховых компаний к порталу госуслуг для получения данных о клиенте. Пока что сервис работает в пилотном режиме.

Единый федеральный информационный регистр будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Закон о его формировании подписал президент. В нем будут содержаться сведения о населении: Ф.И.О. граждан, номера СНИЛС и ИНН, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение.