Новости

Вышел тизер-трейлер документального фильма "Бондарчук" 19:25
В Прикамье парализованная пенсионерка ползла в магазин за продуктами 19:24
Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США 19:12
Путина попросили сделать в Карелии легкоатлетический кластер 19:10
В Рязани погиб солдат-срочник 19:09
Цены на нефть начали падать 19:05
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Монголией 19:05
В Великом Новгороде нашли древнее завещание 19:04
Путин поддержит центр туризма в Карелии 19:00
В Петербурге в Ботаническом саду зацвела Царица ночи 18:51
Toyota не успевает собирать RAV4 в России 18:48
Путин призвал остановить сокращение численности населения Карелии 18:47
"Загадочное" исчезновение Алибасова получило объяснение 18:46
Петербургские ученые открыли новый минерал 18:37
На Кубани из-за взрыва газовой трубы тяжело ранены три человека 18:36
Путин поручил поддержать предприятия моногородов 18:21
В Ростове женщина сбила и протащила полицейского на автомобиле 18:14
В Свердловской области режим ограничений продлен до 15 июня 18:08
В Москве курьер украл дорогой компьютер из ремонтной мастерской 18:05
Путин поздравил Карелию с юбилеем 18:01
Путин уточнил параметры применения гостайны к сведениям о стратегических полезных ископаемых 17:56
В Москве автомойщики угнали машину для поездки в магазин 17:53
Президенты России и Египта обсудили ситуацию в Ливии 17:53
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки 17:49
Грабители отобрали деньги у пенсионерки и ее больной дочери 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 18:14
Рубрика: Власть

Свидетельство под цифрой

Все данные ЗАГС переведут в электронный формат
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Все данные ЗАГС России будут переведены в электронный формат. Теперь жителю Москвы родом из Владивостока не придется ехать через всю страну, чтобы восстановить утерянные документы. Единая электронная система позволит получить их прямо в столице. Оцифровка книг ЗАГС позволит также выстроить ветви родственных связей, что необходимо для получения некоторых услуг. Для ускорения процесса правительство приняло решение о выделении Минфину 633 млн рублей. Эти деньги пойдут в регионы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ЗАГСы - один из ключевых поставщиков информации для формирования "эталонного профиля гражданина", который будет храниться в едином регистре населения России, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС). Вся оцифровка должна быть завершена к концу 2020 года. В электронный формат переведено уже более 50% архивных данных.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Электронный обмен документами сильно сократил потребление бумаги

Регистр нужен государству для социально-экономического планирования - строительства детских садов, школ, поликлиник, пояснили в ФНС. А гражданам это упростит и ускорит получение госуслуг. Цифровой профиль гражданина, созданием которого занимается минкомсвязь, будет содержать данные именно из единого регистра населения. Это, в том числе, позволит реализовывать суперсервисы - услуги, которые предоставляются в проактивном режиме, без участия гражданина. Сейчас таким образом оформляется маткапитал: данные автоматически подтягиваются из базы ЗАГС в Пенсионный фонд России. Готовый сертификат в электронном виде приходит в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. Другая опция, которую уже реализует минкомсвязь в рамках формирования "цифрового профиля", - подключение банков и страховых компаний к порталу госуслуг для получения данных о клиенте. Пока что сервис работает в пилотном режиме.

Единый федеральный информационный регистр будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Закон о его формировании подписал президент. В нем будут содержаться сведения о населении: Ф.И.О. граждан, номера СНИЛС и ИНН, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение.

Власть Право Личные документы

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Россия сняла часть ограничений на выезд за рубеж
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей