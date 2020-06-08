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08.06.2020 19:25
Рубрика: Культура

Вышел тизер-трейлер документального фильма "Бондарчук"

Текст: Сусанна Альперина

Сегодня американское издание Variety на своем сайте представило премьеру тизер-трейлера документального фильма "Бондарчук". Материал, сопровождающий тизер-трейлер, можно также почитать по ссылке на материал:

Фото: kinopoisk.ru
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О картине ранее подробно писала "РГ". "Бондарчук" - документальная лента о режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке. Первый неигровой фильм в истории компании Art Pictures Studio продюсирует сам Федор Бондарчук. Снимают картину журналисты Антон Желнов и Денис Катаев, которые организовали серию интервью с известными кинематографистами в Италии, Франции, Америке и Великобритании. Сейчас лента "Бондарчук" находится на стадии продакшн, а его релиз запланирован на конец 2020 года. Выход картины приурочен к празднованию столетия со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука.

Студия Art Pictures Studio сделала грамотный маркетинговый ход. Тизер-трейлер с сегодняшнего будет представлен на первом российском онлайн-рынке контента Key Buyers Event. Эксклюзивно премьера тизер-трейлера прошла в престижном американском индустриальном издании, после чего релиз со ссылкой был отправлен всем остальным СМИ, в том числе и "РГ".

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