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Xiaomi готовит Mi Band 5 с NFC для всех. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
08.06.2020,  
15:08
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi работает над пятой версией фитнес-трекера Mi Band 5, который планируется анонсировать уже 11 июня, то есть на следующей неделе. Недавно в Сеть попали официальные изображения новинки, а также технические характеристики девайса.

Mi Band 5. Фото: Xiaomi

Судя по утекшим рендерам, устройство будет похоже на предшественника, Mi Band 4, однако поверхность дисплея получит закругленные края. Что касается характеристик, то вот о чем пишет Gizchina.

В Россию пришел Xiaomi Mi Band 4 с NFC. Брать или нет?

1. NFC для глобального рынка. Сейчас версии с поддержкой бесконтактных платежей доступны в Китае и России.

2. Отслеживание уровня стресса владельца - как в Apple Watch. "Яблочные" часы предлагают хозяину сделать минутную передышку, когда считают, что он слишком взволнован.

3. Отслеживание уровня кислорода в крови.

4. Управление камерой смартфона.

5. Режим "Не беспокоить", который можно будет активировать на 30 минут, один час, два часа или любое другое время.

Mi Band 5. Фото: Xiaomi

Данных о цене пока нет, но можно рассчитывать, что Xiaomi Mi Band 5 будет не дороже предыдущей версии.

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