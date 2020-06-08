Xiaomi готовит Mi Band 5 с NFC для всех. Что о нем известно

Компания Xiaomi работает над пятой версией фитнес-трекера Mi Band 5, который планируется анонсировать уже 11 июня, то есть на следующей неделе. Недавно в Сеть попали официальные изображения новинки, а также технические характеристики девайса.

Mi Band 5. Фото: Xiaomi

Судя по утекшим рендерам, устройство будет похоже на предшественника, Mi Band 4, однако поверхность дисплея получит закругленные края. Что касается характеристик, то вот о чем пишет Gizchina.

1. NFC для глобального рынка. Сейчас версии с поддержкой бесконтактных платежей доступны в Китае и России.

2. Отслеживание уровня стресса владельца - как в Apple Watch. "Яблочные" часы предлагают хозяину сделать минутную передышку, когда считают, что он слишком взволнован.

3. Отслеживание уровня кислорода в крови.

4. Управление камерой смартфона.

5. Режим "Не беспокоить", который можно будет активировать на 30 минут, один час, два часа или любое другое время.

Mi Band 5. Фото: Xiaomi

Данных о цене пока нет, но можно рассчитывать, что Xiaomi Mi Band 5 будет не дороже предыдущей версии.