За сутки в России подтверждено 8985 случаев COVID-19

Распределение по субъектам:

Москва - 2001 Московская область - 751 Санкт-Петербург - 326 Нижегородская область - 305 Свердловская область - 249 Воронежская область - 228 Ростовская область - 189 Красноярский край - 159 Саратовская область - 137 Республика Тыва - 131 Ханты-Мансийский АО - 129 Челябинская область - 123 Смоленская область - 122 Архангельская область - 121 Ивановская область - 117 Волгоградская область - 117 Тульская область - 114 Республика Дагестан - 112 Пензенская область - 110 Новосибирская область - 102 Орловская область - 97 Ульяновская область - 97 Брянская область - 94 Тверская область - 92 Калужская область - 89 Республика Башкортостан - 89 Ставропольский край - 88 Краснодарский край - 86 Чувашская Республика - 86 Самарская область - 86 Иркутская область - 85 Ямало-Ненецкий АО - 83 Забайкальский край - 80 Республика Саха (Якутия) - 80 Кировская область - 78 Кабардино-Балкарская Республика - 76 Рязанская область - 75 Карачаево-Черкесская Республика - 74 Белгородская область - 73 Алтайский край - 71 Ярославская область - 68 Пермский край - 67 Приморский край - 67 Оренбургская область - 66 Тамбовская область - 65 Владимирская область - 62 Курская область - 60 Липецкая область - 60 Хабаровский край - 59 Новгородская область - 58 Омская область - 58 Республика Татарстан - 53 Ленинградская область - 50 Томская область - 49 Республика Бурятия - 48 Мурманская область - 46 Амурская область - 46 Республика Мордовия - 45 Республика Адыгея - 44 Астраханская область - 44 Республика Марий Эл - 43 Камчатский край - 43 Республика Северная Осетия - 41 Тюменская область - 39 Калининградская область - 37 Псковская область - 37 Республика Коми - 36 Кемеровская область - 31 Вологодская область - 27 Удмуртская Республика - 27 Республика Ингушетия - 26 Костромская область - 25 Чеченская Республика - 20 Республика Карелия - 19 Курганская область - 18 Сахалинская область - 16 Республика Крым - 14 Республика Хакасия - 13 Магаданская область - 12 Республика Калмыкия - 11 Республика Алтай - 8 Еврейская АО - 4 г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 476 658 случаев (+1,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За сутки умерли 112 человек:

Московская область - 11 Смоленская область - 1 Москва - 51 Архангельская область - 1 Новгородская область - 1 Санкт-Петербург - 15 Краснодарский край - 1 Ростовская область - 1 Республика Дагестан - 5 Кабардино-Балкарская Республика - 2 Карачаево-Черкесская Республика - 1 Чеченская Республика - 1 Ставропольский край - 2 Республика Марий Эл - 1 Нижегородская область - 4 Самарская область - 2 Саратовская область - 1 Ульяновская область - 2 Свердловская область - 2 Ханты-Мансийский АО - 1 Челябинская область - 3 Новосибирская область - 1 Забайкальский край - 2

За весь период пандемии умерли 5971 человек

За последние сутки из стационаров выписано 3957 выздоровевших:

Белгородская область - 19 Брянская область - 104 Владимирская область - 27 Воронежская область - 7 Ивановская область - 27 Калужская область - 22 Костромская область - 4 Курская область - 1 Липецкая область - 24 Московская область - 569 Орловская область - 10 Рязанская область - 10 Смоленская область - 4 Тамбовская область - 17 Тверская область - 7 Тульская область - 7 Ярославская область - 4 Москва - 1633 Республика Карелия - 2 Республика Коми - 5 Архангельская область - 5 Вологодская область - 10 Калининградская область - 3 Ленинградская область - 67 Мурманская область - 3 Псковская область - 3 Санкт-Петербург - 156 Республика Адыгея - 29 Республика Калмыкия - 7 Республика Крым - 3 Краснодарский край - 22 Астраханская область - 31 Волгоградская область - 27 Ростовская область - 33 Республика Дагестан - 25 Республика Ингушетия - 3 Кабардино-Балкарская Республика - 24 Карачаево-Черкесская Республика - 35 Республика Северная Осетия - Алания - 34 Чеченская Республика - 3 Ставропольский край - 1 Республика Башкортостан - 16 Республика Марий Эл - 9 Республика Мордовия - 32 Республика Татарстан - 66 Республика Чувашия - 102 Пермский край - 24 Кировская область - 20 Нижегородская область - 41 Оренбургская область - 6 Пензенская область - 27 Самарская область - 24 Саратовская область - 26 Курганская область - 3 Свердловская область - 34 Тюменская область - 10 Ханты-Мансийский АО - 60 Ямало-Ненецкий автономный округ - 46 Челябинская область - 80 Республика Алтай - 1 Республика Тыва - 6 Республика Хакасия - 25 Алтайский край - 11 Красноярский край - 76 Иркутская область - 16 Кемеровская область - 6 Новосибирская область - 17 Омская область - 5 Томская область - 34 Республика Бурятия - 9 Республика Саха (Якутия) - 32 Забайкальский край - 25 Камчатский край - 4 Приморский край - 20 Магаданская область - 3 Хабаровский край - 13 Еврейская автономная область - 1

За весь период выписано 230 688 выздоровевших