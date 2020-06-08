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08.06.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8985 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8985 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как отмечает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди выявленных случаев - 36,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  1. Москва - 2001
  2. Московская область - 751
  3. Санкт-Петербург - 326
  4. Нижегородская область - 305
  5. Свердловская область - 249
  6. Воронежская область - 228
  7. Ростовская область - 189
  8. Красноярский край - 159
  9. Саратовская область - 137
  10. Республика Тыва - 131
  11. Ханты-Мансийский АО - 129
  12. Челябинская область - 123
  13. Смоленская область - 122
  14. Архангельская область - 121
  15. Ивановская область - 117
  16. Волгоградская область - 117
  17. Тульская область - 114
  18. Республика Дагестан - 112
  19. Пензенская область - 110
  20. Новосибирская область - 102
  21. Орловская область - 97
  22. Ульяновская область - 97
  23. Брянская область - 94
  24. Тверская область - 92
  25. Калужская область - 89
  26. Республика Башкортостан - 89
  27. Ставропольский край - 88
  28. Краснодарский край - 86
  29. Чувашская Республика - 86
  30. Самарская область - 86
  31. Иркутская область - 85
  32. Ямало-Ненецкий АО - 83
  33. Забайкальский край - 80
  34. Республика Саха (Якутия) - 80
  35. Кировская область - 78
  36. Кабардино-Балкарская Республика - 76
  37. Рязанская область - 75
  38. Карачаево-Черкесская Республика - 74
  39. Белгородская область - 73
  40. Алтайский край - 71
  41. Ярославская область - 68
  42. Пермский край - 67
  43. Приморский край - 67
  44. Оренбургская область - 66
  45. Тамбовская область - 65
  46. Владимирская область - 62
  47. Курская область - 60
  48. Липецкая область - 60
  49. Хабаровский край - 59
  50. Новгородская область - 58
  51. Омская область - 58
  52. Республика Татарстан - 53
  53. Ленинградская область - 50
  54. Томская область - 49
  55. Республика Бурятия - 48
  56. Мурманская область - 46
  57. Амурская область - 46
  58. Республика Мордовия - 45
  59. Республика Адыгея - 44
  60. Астраханская область - 44
  61. Республика Марий Эл - 43
  62. Камчатский край - 43
  63. Республика Северная Осетия - 41
  64. Тюменская область - 39
  65. Калининградская область - 37
  66. Псковская область - 37
  67. Республика Коми - 36
  68. Кемеровская область - 31
  69. Вологодская область - 27
  70. Удмуртская Республика - 27
  71. Республика Ингушетия - 26
  72. Костромская область - 25
  73. Чеченская Республика - 20
  74. Республика Карелия - 19
  75. Курганская область - 18
  76. Сахалинская область - 16
  77. Республика Крым - 14
  78. Республика Хакасия - 13
  79. Магаданская область - 12
  80. Республика Калмыкия - 11
  81. Республика Алтай - 8
  82. Еврейская АО - 4
  83. г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 476 658 случаев (+1,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За сутки умерли 112 человек:

  1. Московская область - 11
  2. Смоленская область - 1
  3. Москва - 51
  4. Архангельская область - 1
  5. Новгородская область - 1
  6. Санкт-Петербург - 15
  7. Краснодарский край - 1
  8. Ростовская область - 1
  9. Республика Дагестан - 5
  10. Кабардино-Балкарская Республика - 2
  11. Карачаево-Черкесская Республика - 1
  12. Чеченская Республика - 1
  13. Ставропольский край - 2
  14. Республика Марий Эл - 1
  15. Нижегородская область - 4
  16. Самарская область - 2
  17. Саратовская область - 1
  18. Ульяновская область - 2
  19. Свердловская область - 2
  20. Ханты-Мансийский АО - 1
  21. Челябинская область - 3
  22. Новосибирская область - 1
  23. Забайкальский край - 2
За весь период пандемии умерли 5971 человек

За последние сутки из стационаров выписано 3957 выздоровевших:

  1. Белгородская область - 19
  2. Брянская область - 104
  3. Владимирская область - 27
  4. Воронежская область - 7
  5. Ивановская область - 27
  6. Калужская область - 22
  7. Костромская область - 4
  8. Курская область - 1
  9. Липецкая область - 24
  10. Московская область - 569
  11. Орловская область - 10
  12. Рязанская область - 10
  13. Смоленская область - 4
  14. Тамбовская область - 17
  15. Тверская область - 7
  16. Тульская область - 7
  17. Ярославская область - 4
  18. Москва - 1633
  19. Республика Карелия - 2
  20. Республика Коми - 5
  21. Архангельская область - 5
  22. Вологодская область - 10
  23. Калининградская область - 3
  24. Ленинградская область - 67
  25. Мурманская область - 3
  26. Псковская область - 3
  27. Санкт-Петербург - 156
  28. Республика Адыгея - 29
  29. Республика Калмыкия - 7
  30. Республика Крым - 3
  31. Краснодарский край - 22
  32. Астраханская область - 31
  33. Волгоградская область - 27
  34. Ростовская область - 33
  35. Республика Дагестан - 25
  36. Республика Ингушетия - 3
  37. Кабардино-Балкарская Республика - 24
  38. Карачаево-Черкесская Республика - 35
  39. Республика Северная Осетия - Алания - 34
  40. Чеченская Республика - 3
  41. Ставропольский край - 1
  42. Республика Башкортостан - 16
  43. Республика Марий Эл - 9
  44. Республика Мордовия - 32
  45. Республика Татарстан - 66
  46. Республика Чувашия - 102
  47. Пермский край - 24
  48. Кировская область - 20
  49. Нижегородская область - 41
  50. Оренбургская область - 6
  51. Пензенская область - 27
  52. Самарская область - 24
  53. Саратовская область - 26
  54. Курганская область - 3
  55. Свердловская область - 34
  56. Тюменская область - 10
  57. Ханты-Мансийский АО - 60
  58. Ямало-Ненецкий автономный округ - 46
  59. Челябинская область - 80
  60. Республика Алтай - 1
  61. Республика Тыва - 6
  62. Республика Хакасия - 25
  63. Алтайский край - 11
  64. Красноярский край - 76
  65. Иркутская область - 16
  66. Кемеровская область - 6
  67. Новосибирская область - 17
  68. Омская область - 5
  69. Томская область - 34
  70. Республика Бурятия - 9
  71. Республика Саха (Якутия) - 32
  72. Забайкальский край - 25
  73. Камчатский край - 4
  74. Приморский край - 20
  75. Магаданская область - 3
  76. Хабаровский край - 13
  77. Еврейская автономная область - 1
За весь период выписано 230 688 выздоровевших
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