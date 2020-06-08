За сутки в России подтверждено 8985 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как отмечает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди выявленных случаев - 36,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- Москва - 2001
- Московская область - 751
- Санкт-Петербург - 326
- Нижегородская область - 305
- Свердловская область - 249
- Воронежская область - 228
- Ростовская область - 189
- Красноярский край - 159
- Саратовская область - 137
- Республика Тыва - 131
- Ханты-Мансийский АО - 129
- Челябинская область - 123
- Смоленская область - 122
- Архангельская область - 121
- Ивановская область - 117
- Волгоградская область - 117
- Тульская область - 114
- Республика Дагестан - 112
- Пензенская область - 110
- Новосибирская область - 102
- Орловская область - 97
- Ульяновская область - 97
- Брянская область - 94
- Тверская область - 92
- Калужская область - 89
- Республика Башкортостан - 89
- Ставропольский край - 88
- Краснодарский край - 86
- Чувашская Республика - 86
- Самарская область - 86
- Иркутская область - 85
- Ямало-Ненецкий АО - 83
- Забайкальский край - 80
- Республика Саха (Якутия) - 80
- Кировская область - 78
- Кабардино-Балкарская Республика - 76
- Рязанская область - 75
- Карачаево-Черкесская Республика - 74
- Белгородская область - 73
- Алтайский край - 71
- Ярославская область - 68
- Пермский край - 67
- Приморский край - 67
- Оренбургская область - 66
- Тамбовская область - 65
- Владимирская область - 62
- Курская область - 60
- Липецкая область - 60
- Хабаровский край - 59
- Новгородская область - 58
- Омская область - 58
- Республика Татарстан - 53
- Ленинградская область - 50
- Томская область - 49
- Республика Бурятия - 48
- Мурманская область - 46
- Амурская область - 46
- Республика Мордовия - 45
- Республика Адыгея - 44
- Астраханская область - 44
- Республика Марий Эл - 43
- Камчатский край - 43
- Республика Северная Осетия - 41
- Тюменская область - 39
- Калининградская область - 37
- Псковская область - 37
- Республика Коми - 36
- Кемеровская область - 31
- Вологодская область - 27
- Удмуртская Республика - 27
- Республика Ингушетия - 26
- Костромская область - 25
- Чеченская Республика - 20
- Республика Карелия - 19
- Курганская область - 18
- Сахалинская область - 16
- Республика Крым - 14
- Республика Хакасия - 13
- Магаданская область - 12
- Республика Калмыкия - 11
- Республика Алтай - 8
- Еврейская АО - 4
- г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 476 658 случаев (+1,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
За сутки умерли 112 человек:
- Московская область - 11
- Смоленская область - 1
- Москва - 51
- Архангельская область - 1
- Новгородская область - 1
- Санкт-Петербург - 15
- Краснодарский край - 1
- Ростовская область - 1
- Республика Дагестан - 5
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Чеченская Республика - 1
- Ставропольский край - 2
- Республика Марий Эл - 1
- Нижегородская область - 4
- Самарская область - 2
- Саратовская область - 1
- Ульяновская область - 2
- Свердловская область - 2
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Челябинская область - 3
- Новосибирская область - 1
- Забайкальский край - 2
За весь период пандемии умерли 5971 человек
За последние сутки из стационаров выписано 3957 выздоровевших:
- Белгородская область - 19
- Брянская область - 104
- Владимирская область - 27
- Воронежская область - 7
- Ивановская область - 27
- Калужская область - 22
- Костромская область - 4
- Курская область - 1
- Липецкая область - 24
- Московская область - 569
- Орловская область - 10
- Рязанская область - 10
- Смоленская область - 4
- Тамбовская область - 17
- Тверская область - 7
- Тульская область - 7
- Ярославская область - 4
- Москва - 1633
- Республика Карелия - 2
- Республика Коми - 5
- Архангельская область - 5
- Вологодская область - 10
- Калининградская область - 3
- Ленинградская область - 67
- Мурманская область - 3
- Псковская область - 3
- Санкт-Петербург - 156
- Республика Адыгея - 29
- Республика Калмыкия - 7
- Республика Крым - 3
- Краснодарский край - 22
- Астраханская область - 31
- Волгоградская область - 27
- Ростовская область - 33
- Республика Дагестан - 25
- Республика Ингушетия - 3
- Кабардино-Балкарская Республика - 24
- Карачаево-Черкесская Республика - 35
- Республика Северная Осетия - Алания - 34
- Чеченская Республика - 3
- Ставропольский край - 1
- Республика Башкортостан - 16
- Республика Марий Эл - 9
- Республика Мордовия - 32
- Республика Татарстан - 66
- Республика Чувашия - 102
- Пермский край - 24
- Кировская область - 20
- Нижегородская область - 41
- Оренбургская область - 6
- Пензенская область - 27
- Самарская область - 24
- Саратовская область - 26
- Курганская область - 3
- Свердловская область - 34
- Тюменская область - 10
- Ханты-Мансийский АО - 60
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 46
- Челябинская область - 80
- Республика Алтай - 1
- Республика Тыва - 6
- Республика Хакасия - 25
- Алтайский край - 11
- Красноярский край - 76
- Иркутская область - 16
- Кемеровская область - 6
- Новосибирская область - 17
- Омская область - 5
- Томская область - 34
- Республика Бурятия - 9
- Республика Саха (Якутия) - 32
- Забайкальский край - 25
- Камчатский край - 4
- Приморский край - 20
- Магаданская область - 3
- Хабаровский край - 13
- Еврейская автономная область - 1
За весь период выписано 230 688 выздоровевших