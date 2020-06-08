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08.06.2020 08:49
Рубрика: Культура

Захар Прилепин: Бонусом со славой идет множество недоброжелателей

Текст: Людмила Прохорова
Под бой курантов на главную сцену во второй день фестиваля "Красная площадь" вышел писатель, заместитель художественного руководителя литературной части МХАТ имени М. Горького Захар Прилепин. Он коротко представил свою новую книгу "Имя рек. 40 причин поспорить о главном", которая имеет прямое отношение к передаче "Уроки русского", которую Прилепин ведет на канале НТВ. В книге затрагиваются все те же темы, что и в шоу, но это специально подготовленные публицистические тексты, не повторяющиеся в программе. Ведь, как отметил писатель, слова на слух и на письме воспринимаются иначе, и нельзя просто так переносить сказанное на бумагу - не "зазвучит".

Книга была готова уже к началу пандемии, как отметил Прилепин, но все эти месяцы пролежала в ожидании своего выхода - типографии не работали. И вот сейчас, когда писателю сказали, что книгу пора выпускать, он подумал, что она устарела и стала неактуальна после произошедших событий. "Полистал и увидел, что все в книге стоит на своих местах. Ничего не изменилось и ни от одного слова я не отказываюсь. Можно поставить на ней штамп "Проверено коронавирусом", - пошутил Прилепин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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После недолгого литературного вступления разговор с писателем перетек на актуальную повестку дня. Прилепин отвечал на все с присущей ему невозмутимостью. "Ну что, на какую важную тему мы еще не поругались?" - спросил он, когда вопросы иссякли.

"Мир социальных сетей удивительно раскрепостил всех нас. Количество лжи и прямых оскорблений, которые позволяют себе публичные люди в Сети, перешло все границы. Но это неминуемая расплата за участие в общественной жизни и присутствие в медиасфере. Я некоторое время с завистью смотрел на писательскую судьбу Гузели Яхиной и думал, вот можно же быть известной и не находиться в гуще сплетен и негатива. И вот после сериала скандалы коснулись и ее… Иногда мне втайне кажется, что Господь уберегает людей с плохой психикой, со слабой нервной системой от известности. Потому что бонусом со славой идет и то, что найдется множество недоброжелателей, которые пожелают растворить тебя в кислоте", - поделился мыслями о природе успеха Прилепин.

Фото: Инга Бугулова
В Москве в шестой раз проходит книжный фестиваль "Красная площадь"

"Будет ли продолжаться традиция книг о русских литераторах?" - так звучал единственный вопрос, касавшийся творчества писателя. Прилепин поделился: неделю назад он закончил откровенную книгу "Ополченский роман. Донецкие рассказы". Несколько дней назад взялся за биографию Шолохова. В голове - еще два тома о писателях, умевших держать в руке не только перо, но и оружие. Первая книга "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" была посвящена биографиям одиннадцати писателей и поэтов Золотого века отечественной литературы. В продолжении Прилепин хочет написать о Лермонтове, Бенедиктове, Полежаеве, Гумилеве, Гайдаре и многих других.

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