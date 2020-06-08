Захар Прилепин: Бонусом со славой идет множество недоброжелателей

Книга была готова уже к началу пандемии, как отметил Прилепин, но все эти месяцы пролежала в ожидании своего выхода - типографии не работали. И вот сейчас, когда писателю сказали, что книгу пора выпускать, он подумал, что она устарела и стала неактуальна после произошедших событий. "Полистал и увидел, что все в книге стоит на своих местах. Ничего не изменилось и ни от одного слова я не отказываюсь. Можно поставить на ней штамп "Проверено коронавирусом", - пошутил Прилепин.

После недолгого литературного вступления разговор с писателем перетек на актуальную повестку дня. Прилепин отвечал на все с присущей ему невозмутимостью. "Ну что, на какую важную тему мы еще не поругались?" - спросил он, когда вопросы иссякли.

"Мир социальных сетей удивительно раскрепостил всех нас. Количество лжи и прямых оскорблений, которые позволяют себе публичные люди в Сети, перешло все границы. Но это неминуемая расплата за участие в общественной жизни и присутствие в медиасфере. Я некоторое время с завистью смотрел на писательскую судьбу Гузели Яхиной и думал, вот можно же быть известной и не находиться в гуще сплетен и негатива. И вот после сериала скандалы коснулись и ее… Иногда мне втайне кажется, что Господь уберегает людей с плохой психикой, со слабой нервной системой от известности. Потому что бонусом со славой идет и то, что найдется множество недоброжелателей, которые пожелают растворить тебя в кислоте", - поделился мыслями о природе успеха Прилепин.

"Будет ли продолжаться традиция книг о русских литераторах?" - так звучал единственный вопрос, касавшийся творчества писателя. Прилепин поделился: неделю назад он закончил откровенную книгу "Ополченский роман. Донецкие рассказы". Несколько дней назад взялся за биографию Шолохова. В голове - еще два тома о писателях, умевших держать в руке не только перо, но и оружие. Первая книга "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" была посвящена биографиям одиннадцати писателей и поэтов Золотого века отечественной литературы. В продолжении Прилепин хочет написать о Лермонтове, Бенедиктове, Полежаеве, Гумилеве, Гайдаре и многих других.

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