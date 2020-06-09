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09.06.2020 18:01
Рубрика: Экономика

Выйду в поле с рублем

Аграриям расширят доступ к льготным кредитам
Текст: Татьяна Карабут
Российские власти продолжают вовлекать инвесторов в агробизнес. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому круг претендентов на льготные кредиты предполагается существенно расширить.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Законопроектом, в частности, предусматривается допустить к льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей, организации и индивидуальных предпринимателей, которые только реализуют инвестпроекты по производству и (или) переработке сельхозпродукции. Реализация такой продукции должна приносить компании не менее 70% доходов. Но доказать этот факт можно будет по истечении трех лет с момента заключения кредитного договора. Также право претендовать на льготные кредиты будет у организаций и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют проекты в рамках национальных программ.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Законопроект направлен на повышение инвестиционной активности в АПК, пояснили "РГ" в пресс-службе минсельхоза. В действующей редакции инвестиционное льготное кредитование предусматривается для сельхозорганизаций и переработчиков, доля дохода которых от реализации сельхозпродукции составляет не менее 70%. Вместе с тем существует практика создания компаний спецназначения под конкретные инвестпроекты в АПК. Такие организации в первые годы своей работы не могут показать долю дохода в 70%.

Изменения позволят активнее вовлекать в агропроизводство новых участников рынка, имеющих финансовые ресурсы для реализации крупных проектов. Они способны стать драйверами роста сельхозпроизводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, технической и технологической модернизации производственных мощностей, считают авторы документа.

Льготное кредитование остается одним из наиболее эффективных механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей. На него выделяется около трети всех госсредств, предусмотренных на поддержку АПК. С начала года в рамках краткосрочного кредитования заключено более 6,6 тысячи кредитных договоров примерно на 197 млрд рублей. По линии инвесткредитов в реестр включено 2,7 тысячи заявок на сумму 109,4 млрд рублей, говорил на совещании с президентом России Владимиром Путиным 20 мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Механизм льготного кредитования в последние месяцы активно модернизируется. 21 мая минсельхоз представил на обсуждение приказ об увеличении максимального размера льготного "короткого" кредита с 600 млн до 1,2 млрд рублей на одного заемщика в год. В конце мая правительство расширило перечень отраслей АПК, которые смогут использовать льготные кредиты для увеличения производства экспортоориентированной продукции. На "короткие" и инвесткредиты смогут претендовать компании, которые занимаются рыболовством и рыбоводством, переработкой лесных ресурсов, консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Эта мера поможет нарастить производство сельхозпродукции и поддержит российский агросектор на фоне распространения коронавируса, рассчитывают в правительстве.

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В начале июня минсельхоз направил в кабмин предложения, предусматривающие пролонгацию уже предоставленных "коротких" кредитов на срок до года, отсрочку платежей для МСП по начисленным процентам до года, а также отсрочку по начисленным процентам и по выплате основного долга по ранее заключенным льготным инвестиционным кредитам.

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