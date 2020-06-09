Активность покупателей жилья резко выросла

С выходом из режима самоизоляции начинает постепенно оживать рынок недвижимости. Эксперты отмечают восстановление спроса на новостройки, а рост интереса к льготной ипотеке под 6,5% уже вызвал повышение цены квадратного метра в некоторых регионах.

В конце мая продажи новостроек вернулись к мартовскому уровню, посчитали в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства. На неделе с 25 по 31 мая было заключено 6,7 тысячи договоров долевого участия (6,5 тысячи договоров на первой неделе марта). Почти треть россиян считают, что сейчас благоприятный момент для покупки жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

На этой неделе Минстрой начал прием заявок от банков на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации проектов жилищного строительства. Для поддержки строительной отрасли правительство приняло решение о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% годовых на приобретение нового жилья, а также о выделении 30 млрд рублей на достройку объектов обманутых дольщиков.

"Эти и другие мероприятия плана в комплексе позволят поддержать строительную отрасль, которая создает новые рабочие места, поддерживает и стимулирует экономику в регионах, конкретных муниципалитетах", - подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев на заседании рабочей группы Госсовета, где обсуждалась ситуация в жилищном строительстве в условиях пандемии

Рынок начал восстанавливаться после майских праздников, отмечают в ДОМ.PФ. Сейчас уже почти достигнут средний уровень недельных продаж жилья, который был до самоизоляции.Однако, спрос восстанавливается неравномерно: так, в Москве продажи жилья пока остаются на уровне 50% от значений февраля-марта.

"В мае на рынке новостроек массового сегмента отмечалось затишье, - отметила управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая. - Покупательская активность фактически замерла в первой половине месяца. Помимо мер по самоизоляции сыграли роль праздники - многие уехали на дачи". Однако вторые две недели месяца, по словам эксперта, прошли существенно активнее. Это дает надежду на реализацию отложенного спроса в июне-июле, когда откроются офисы продаж.

"С введением карантинных мер наблюдался кратковременный спад интереса к рынку недвижимости,но уже к концу апреля он сменился резким ростом, - рассказал управляющий директор "Авито Недвижимости"Иван Дубровин. - За это время у потребителей накопился отложенный спрос, который не успел реализоваться в период самоизоляции. Люди ждали первой удобной возможности, чтобы вернуться к незавершенным сделкам".

С окончанием периода самоизоляции, по словам Дубровина, был зафиксирован резкий рост спроса, который уже превысил показатели аналогичного периода в 2019 году: количество активных пользователей на конец мая на площадке выросло на 43,2% год к году, а общее количество запросов контактов продавца - на 17,4%. "Все говорит о том, что рынок недвижимости переживает сейчас стремительный рост покупательской активности, - отметил эксперт. - Самоизоляция вынудила россиян лишь отложить свои планы, но не отказаться от них полностью. Именно поэтому мы видим сейчас благоприятные последствия для участников рынка недвижимости от эффекта отложенного спроса. На платформе "Авито Недвижимость" пользователи начали в 3 раза больше звонить продавцам, чем в период максимального падения, чтобы узнать подробней о конкретном объекте".