Алексей Кавокин стал первым российским лауреатом престижной квантовой премии

То, чем занимается Алексей Кавокин, не описано даже в фантастических рассказах. Это жидкий свет! Между светом и жидкостью, казалось бы, нет ничего общего. Свет - это поток фотонов, который движется по прямой линии, жидкость - это набор атомов или молекул, которые движутся хаотически, как угодно меняя направление.

Однако в определенных условиях свет ведет себя как жидкость. Такие явления изучает поляритоника. Совсем молодая наука, о существовании которой сегодня мало кто слышал, но именно она обещает такую же научно-техническую революцию, которую когда-то совершили полупроводники.

- Поляритоника - это электроника будущего. Замена в компьютерах электрического тока световым позволит сэкономить миллиарды долларов только на уменьшении тепловых потерь при передаче информации. Кроме того, во много увеличится их быстродействие, а главное - появляется реальная возможность создать мощный квантовый компьютер, - говорит Кавокин.

Что же он разработал? За что ему присудили престижную премию Quantum Devices Award, которая учреждена в 2000 году? Если совсем просто, то ему удалось эффекты, связанные и с получением жидкого света, и с его применением для создания принципиально новых типов лазеров, получить не при сверхнизких температурах, близких к абсолютному нулю, а при комнатных. Перенести экзотический эффект физики низких температур в повседневную жизнь. А затем на основе этих работ группой Кавокина был создан поляритонный лазер, который и может стать основой для создания квантовых компьютеров нового типа.

Они дадут мощнейший толчок науке - по оценкам многих экспертов, квантовые вычисления могут помочь создать вакцины от многих болезней: от рака до коронавируса, потому что разработка вакцины - не что иное, как перебор вариантов построения молекул. Это задача, с которой квантовый компьютер справляется лучше всего. Также он сделает практически невозможной расшифровку данных при передаче информации, что важно в квантовой криптографии, найдет применение при создании систем искусственного интеллекта.

- В то время как американские гиганты Google и IBM вкладывают миллиарды в квантовые технологии на основе сверхпроводников, мы идем по гораздо более дешевому и потенциально более перспективному пути развития поляритонной платформы для квантовых вычислений, - говорит Кавокин. - Премия является для меня свидетельством того, что наш приоритет в области квантовой поляритоники признан международным научным сообществом.

По словам Алексея Кавокина, сегодня Россия является одним из мировых лидеров в поляритонике - области физики, занимающейся свето-материальными квазичастицами, или жидким светом.

Сегодня Алексей Кавокин возглавляет в Санкт-Петербургском госуниверситете лабораторию оптики спина, руководит группой квантовой поляритоники в Российском квантовом центре, а также является профессором Университета Саутгемптона (Великобритания).