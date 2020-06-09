Указ губернатора Алтайского края от 7 июня 2020 года № 94 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 07.06.2020 22-00-02/33-7154-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88) изменения, изложив данный указ в редакции согласно приложению.

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко





Приложение к указу Губернатора Алтайского края от 07.06. 2020 № 94

Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Запретить временно на территории Алтайского края:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, а также оказание таких услуг с очным присутствием граждан в парках культуры и отдыха, на пляжах, в торговых, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, бассейнах и в иных местах массового пребывания граждан;

посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных, досуговых заведений и мест отдыха на воде;

курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

проведение физкультурных, спортивных мероприятий, а также оказание таких услуг с очным присутствием граждан, за исключением:

занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе (без использования уличных тренажеров) при условии совместных занятий не более 2 человек или с членами семьи, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 м, на открытых спортивных сооружениях (за исключением плавательных бассейнов);

занятий физической культурой и спортом граждан в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих тренировочную деятельность на открытых спортивных сооружениях (за исключением плавательных бассейнов) в составе групп не более 15 человек под руководством тренера (тренеров), при условии соблюдения дистанции между гражданами не менее 5 м.

2. Рекомендовать медицинским организациям руководствоваться при оказании медицинских услуг приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирус-ной инфекции COVID-19", в том числе приостановить:

проведение плановой госпитализации пациентов в медицинских организациях стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих" и пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний;

проведение плановой диспансеризации населения;

проведение плановых профилактических осмотров населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу и осуществления профессиональной деятельности, не приостановленной настоящим указом, и медицинских осмотров по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, для получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для получения справок на санаторно-курортное лечение и в летние оздоровительные лагеря;

проведение плановой вакцинации населения, за исключением вакцинации детского населения в рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и вакцинации взрослого населения против клещевого энцефалита.

3. Временно приостановить деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в части осуществления видов деятельности, изложенных в приложении к настоящему указу.

Положения настоящего пункта не распространяются на:

непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе автозапчастями, автомобильными маслами и смазками, табачными изделиями, печатными средствами массовой информации;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), в том числе отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, структурные подразделения Российского объединения инкассации (Росинкас) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), кредитные организации, социально значимые финансовые организации (страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, специализированные депозитарии, брокеры, регистраторы и управляющие компании);

системообразующие, а также научные и образовательные организации.

Отнесение организаций, индивидуальных предпринимателей к указанным категориям осуществлять в соответствии с рекомендациями, разрабатываемыми федеральными органами исполнительной власти.

4. Организациям (индивидуальным предпринимателям), чья деятельность не приостановлена настоящим указом, строго руководствоваться правовыми актами, предписаниями, письмами, содержащими требования по профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. Прогулки граждан допускаются численностью не более 2 человек или членами семьи вместе при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 м от других лиц (групп), совершающих прогулки. При этом не допускаются прогулки в местах массового пребывания людей, в том числе на детских площадках.

6. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, находящихся на территории Алтайского края, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Под вынужденным выходом из дома понимается выход из места проживания (места пребывания) с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Вынужденным выходом из дома не являются в том числе прогулки, а также перемещение к месту (от места) работы.

Действие настоящего пункта не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

7. Гражданам, вернувшимся на территорию Российской Федерации, обеспечить соблюдение требований, устанавливаемых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

8. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, регулярно проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах.

9. Собственникам (владельцам) общественного транспорта, в том числе междугороднего, помещений железнодорожных вокзалов и автовокзалов обеспечить постоянную (в течение дня) и заключительную (в конце смены) обработку транспортных средств и помещений.

10. Органам исполнительной власти Алтайского края, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), приостановить назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

11. Органам исполнительной власти Алтайского края обеспечить создание и бесперебойное функционирование в рабочее время горячих линий по вопросу разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края, принятых в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

12. Органам государственной власти определить порядок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в помещениях указанных органов.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Пащенко И.Г.) осуществлять контроль за ограничительными мероприятиями, установленными настоящим указом, на территории Алтайского края в пределах полномочий и в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю.

14. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю (Подолян А.А.), Управлению Росгвардии по Алтайскому краю (Сафонов А.Ю.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (Макаров А.В.) и органам местного самоуправления осуществлять контроль за ограничительными мероприятиями, установленными настоящим указом, на территории Алтайского края в пределах полномочий.

15. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать проведение мероприятий по очаговой (заключительной) дезинфекции помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19.





Приложение к указу Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44

Перечень видов экономической деятельности, осуществление которых приостановлено

№ / Наименование вида экономической деятельности / Код ОКВЭД

1. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, за исключением деятельности учреждений культуры, не связанной с очной работой с посетителями 90

2. Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

3. Деятельность музеев, за исключением деятельности музеев, не связанной с очной работой с посетителями 91.02

4. Деятельность зоопарков, за исключением деятельности зоопарков, расположенных на открытом воздухе, без эксплуатации сооружений по предоставлению услуг по организации досуга и развлечений своим клиентам, предприятий общественного питания, без осуществления контакта с животными при условии обеспечения соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 м, а также одновременного нахождения у вольеров и клеток с животными не более 2 человек или с членами семьи и при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания посетителями и работниками зоопарка и соблюдения в зоопарке дезинфекционного режима 91.04.1

5. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, за исключением занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе (без использования уличных тренажеров) при условии совместных занятий не более 2 человек, индивидуально или с членами семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 м, на открытых спортивных сооружениях (за исключением плавательных бассейнов), занятий физической культурой и спортом граждан в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих тренировочную деятельность на открытых спортивных сооружениях (за исключением плавательных бассейнов) в составе групп не более 15 человек под руководством тренера (тренеров), при условии соблюдения дистанции между гражданами не менее 5 м 93

6. Деятельность физкультурно-оздоровительная, в том числе деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, саун, соляриев, салонов для снижения веса и т.п. 96.04

7. До 22.06.2020 деятельность по предоставлению мест для временного проживания: на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристских базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах; на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, расположенных вне пределов городских округов и административных центров муниципальных районов Алтайского края. Настоящее требование не распространяется на гостиницы, расположенные на территории города-курорта федерального значения Белокурихи; на территории города-курорта федерального значения Белокурихи бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристских базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах, а также в гостиницах, за исключением бронирования мест, приема и размещения в гостиницах лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках 55

8. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, за исключением деятельности предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос (56.10.21), деятельности столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях (56.29.2) и доставки заказов 56

9. Образование дополнительное детей и взрослых, осуществляемое организациями, не отнесенными к образовательным (за исключением осуществляемого с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 85.41

10. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми, осуществляемому организациями, не отнесенными к образовательным, за исключением деятельности таких организаций в формате групп численностью до 12 человек 88.91

11. Деятельность по организации конференций и выставок, за исключением деятельности организаций, не связанной с очной работой с посетителями 82.3

12. Стоматологическая практика, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной ситуации 86.23

13. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, за исключением объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, одномоментно находящихся в торговом зале, из расчета 1 человек на 4 кв. м 47.19

14. Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах, за исключением объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, одномоментно находящихся в торговом зале, из расчета 1 человек на 4 кв. м 47.71

15. Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах, за исключением объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, одномоментно находящихся, в торговом зале, из расчета 1 человек на 4 кв. м 47.72

16. Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах, за исключением объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, одномоментно находящихся в торговом зале, из расчета 1 человек на 4 кв. м 47.79

17. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

18. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89







