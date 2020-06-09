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Рубрика: В мире

Американские астронавты дважды выйдут в открытый космос с борта МКС

Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен готовятся с борта МКС выйти в открытый космос. Американские астронавты сделают это дважды: 26 июля и 1 июля, рассказали представители НАСА.

Фото: Из архива Музея космонавтики
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"Во время нахождения в открытом космосе команде предстоит заменить аккумуляторные батареи системы электропитания американского сегмента МКС", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По подсчетам специалистов НАСА, всего на замену батарей понадобится четыре дня. Помимо Кэссиди и Бенкена на борту МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Дуглас Херли.

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