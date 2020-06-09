Хоть и редко, но порой бывают в футболе игроки, которые всю карьеру выступают за один клуб. Таковым, к примеру, был Лев Иванович Яшин, всю жизнь отдавший столичному "Динамо". По его стопам идет Антон Шунин - воспитанник "бело-голубых", защищающий ворота родной команды вот уже с 2007 года.

Антон Шунин - незаменимый человек для "Динамо". За первую команду он выступает с 2007 года. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам Антона, у него были варианты уйти из стана динамовцев, но он от него отказался. И готов помочь клубу прервать серию из 25 лет без трофеев. В интервью "РГ" Шунин также поделился своими мыслями о возобновлении сезона в чемпионате России, новых правилах для игроков, поездке на церемонию "Золотого мяча" в Париж и о многом другом.

Как проводили время на карантине?

Антон Шунин: Тренировался индивидуально. Непростая ситуация - первый раз такое происходит. Все началось с того, что после игры с "Ахматом" мы полетели в Сочи. Уже тогда было непонятно, состоится ли следующий матч с "Краснодаром". В такие моменты сложно тренироваться - ты вроде готовишься к игре, но при этом ходят слухи, что чемпионат остановят. Потом мы вернулись в Москву - никто не знал, надолго ли это затянется.

Все это время были в Москве?

Антон Шунин: Нет, я уехал за город, в Тверскую область. Понимал, что в столице будет больше зараженных, потому что сюда прилетают люди со всего мира. Сначала тренировались всей командой по видеоконференции, а потом каждому раздали программу. Но когда стало ясно, что чемпионат возобновится, снова начали собираться в Zoom. Это позволяло поддерживать форму, но, конечно, на сто процентов такие тренировки не заменят работу на поле.

Наверное, соскучились по футболу как никогда ранее?

Антон Шунин: Такой паузы в моей карьере еще не было. Два с лишним месяца без матчей и тренировок на поле - это впервые. Нам, футболистам, было интересно: как мы будем готовиться к играм? У нас на это меньше месяца, а впереди еще много матчей. После этого пауза в полторы недели, и следующий сезон. Так что сложно прогнозировать, как все пойдет. Понятно, что будет сложно выйти на пик формы за 20 дней - у футболистов могут быть травмы. Но главный вопрос: как играть без болельщиков? Матчи будут напоминать товарищеские, как в той же бундеслиге. То, что премьер-лигу будут показывать по общедоступному ТВ, - уже большой плюс. Болельщики смогут переживать за свои команды, хотя и не на стадионе.

Некоторые смогут попасть на стадион. Будут ведь пускать десять процентов от вместимости арены.

Антон Шунин: Конечно, идеально, когда полный стадион приходит поддержать команду. Но в сложившейся ситуации здорово, что хотя бы десять процентов смогут собраться. Это лучше, чем играть при пустых трибунах.

Возобновление сезона - отличная новость. Конечно, возможны травмы, ошибки, но самое главное, что люди снова получат радость от футбола

В каком составе сейчас тренируется "Динамо"? Легионеры уже присоединились к команде?

Антон Шунин: У нас действительно много тех, кто переболел. Я читал, что наша команда чуть ли не больше всех пострадала от коронавируса. В принципе, ничего удивительного здесь нет, потому что многие находились в Москве. Все легионеры вернулись, некоторые уже прошли карантин и тренируются. Потихоньку команда собирается, практически все уже работают по группам.

А игроки между собой обсуждали новости о зараженных в "Динамо"?

Антон Шунин: Конечно. Давайте я расскажу, как мы через это проходили. Когда стало известно о возобновлении сезона, наше руководство договорилось о том, чтобы мы всей командой сдали анализы. Каждому футболисту назначили день и время, когда он должен приехать на базу. Это было с разницей в десять минут - мы сдавали анализы и уезжали. Никаких контактов между нами, персоналом и сотрудниками не было. У нас брали анализ крови на антитела - стало понятно, кто уже переболел, а кто сейчас может заразиться. Через день взяли мазки из носа и рта. Вечерами в это же время мы тренировались по видео. Только после этого всем, кто здоров, разрешили пройти медобследование и начать заниматься вместе.

Как вы сейчас тренируетесь?

Антон Шунин: Начну с того, что изменилась система нахождения на базе. У нас теперь в двух местах - на парковке и входе на базу - есть тоннели для дезинфекции. Мы не заходим в раздевалку, не моемся вместе в душевой, не ходим в сауну - все это под запретом. Везде антисептики, строгие правила безопасности. Каждый из нас переодевается и разминается в своем номере. Форму приносят и оставляют у двери. Минимум контактов, все находятся на расстоянии друг от друга. Да, жизнь в какой-то степени изменилась. Но не скажу, что это плохо. В номере можно точно так же выполнить упражнения, переодеться и выйти на поле.

А что с питанием?

Антон Шунин: После тренировок мы спускаемся в холл. Нам приносят еду и раздают ее в ланчбоксах. Одноразовая посуда, пару блюд на выбор. Берем все и идем в номер. Когда по два занятия в день - то же самое. Пока так.

Еще не говорили, как будете добираться на матчи? В Германии вообще были разговоры, что команда будет группами ехать до арен на трех автобусах.

Антон Шунин: Сразу подумал о том, что на выездные игры тоже на трех самолетах нужно будет лететь (смеется). У нас, кстати, первый матч в Краснодаре. Но вряд ли нам дадут три чартера (смеется). Пока не могу ответить на этот вопрос, но уверен, что наши руководители что-то придумают. Они переживают за команду. Когда мы были на самоизоляции, нам привезли велотренажеры, коврики, резинки - клуб максимально позаботился об игроках. Если надо будет взять три автобуса, думаю, их найдут.

Какая цель стоит перед "Динамо" на остаток сезона?

Антон Шунин: Задача одна - выходить и выигрывать в каждом матче. Сейчас мы на шестом месте. Что мешает продолжать дальше? Нужно постараться воспользоваться ситуацией. Конечно, клубы понимают, что нужно делать, как готовить футболистов, но, думаю, не на сто процентов. Можно физически хорошо подтянуть команду, она будет бежать, но, скорее всего, будет много травм. Можно подготовить технически, много работать с мячом, но в физике уступить соперникам. Посмотрим, кто сможет найти баланс.

Что изменилось в команде при Кирилле Новикове?

Антон Шунин: Он очень четко и доходчиво все объясняет. Каждый понимает, что ему нужно делать на поле. У нас интересная теория, Новиков много обсуждает с футболистами тактические моменты. Говорит нам: если есть вопросы - подходите, спрашивайте. Каждый может подискутировать по какому-то игровому эпизоду с тренером и всей командой. Есть дисциплина, но при этом можно пошутить, да и тренер сам часто разбавляет обстановку.

Важно, что Новиков - динамовец?

Антон Шунин: Чтобы быть хорошим тренером, в первую очередь, нужны талант и харизма. Он должен уметь завести команду, быть хорошим мотиватором. У Новикова все это есть. Он молодой, но не боится идти вперед, настраивать игроков. Постоянно говорит нам, что мы сильнее и должны побеждать.

Кто из последних новичков "Динамо" впечатлил больше остальных?

Антон Шунин: В "Динамо" плохие футболисты не попадают. Другое дело, что это большой клуб с традициями - не каждый может раскрыться. Тот же Федя Смолов - наш воспитанник, в какой-то момент у него не все получалось, но он ушел и в другой команде стал лучшим бомбардиром. Сейчас у нас много хороших игроков. Тот же Себа (Шиманьски - Прим.ред.) - молодой, индивидуально сильный. У него еще все впереди, он себя проявит.

Стоит ли после пандемии ждать громких трансферов в Премьер-Лиге? Или их теперь долго не будет?

Антон Шунин: Вполне возможно, что не будет. Сейчас во всем мире кризис, почти каждый бизнес выживает. И футбол не может остаться в стороне от этих процессов. Я считаю, что футболисты почти всех команд Премьер-Лиги поступили правильно и пошли на понижение в зарплате. Это ответ клубам, которые на нас рассчитывают и дают возможность зарабатывать.

Все чаще говорят, что уровень нашего чемпионата с каждым годом падает. Это так?

Антон Шунин: Не все так однозначно. Раньше у клубов РПЛ было больше денег. Сейчас топовым игрокам не предлагают такие огромные контракты - соответственно, они реже приезжают в Россию. Возьмем тот же "Анжи", в котором играли Роберто Карлос и Самуэль Это"О. Сейчас клубам финансово тяжелее, они предпочитают рационально тратить средства. Меньше денег - меньше громких имен. Это влияет на результаты, в том числе в еврокубках. Но все равно приезжает Филипп, другие топы.

Но ведь в прошлом году ЦСКА проиграл "Ференцварошу" и "Лудогорцу", а "Зенит" - "Бенфике". Там бюджеты наверняка меньше.

Антон Шунин: Бывает и такое. У того же ЦСКА молодой состав, много ребят, у которых нет опыта выступлений на подобном уровне. Где-то не успели восстановиться, где-то свою роль сыграла короткая скамейка запасных. В этом сезоне произошло так - это стечение обстоятельств. Но чемпионат не стоит принижать. Наша сборная выступает достойно. Это тоже говорит об уровне Премьер-Лиги, потому что большинство игроков сборной - из российских клубов.

У вас есть реальные шансы стать первым номером сборной? Сейчас Акинфеева в команде нет.

Антон Шунин: Конечно, ставлю задачу играть за сборную и поехать на Евро. Она простая и одновременно сложная. Всегда думаю о том, чтобы сыграть следующий матч как можно надежнее. Сегодня у меня тренировка - я должен провести ее максимально качественно. Завтра игра - аналогично. Не нужно думать о конкурентах, кто из нас лучше или больше достоин. Это решает тренерский штаб.

В декабре прошлого года вы посетили церемонию "Золотого мяча". Какие остались впечатления?

Антон Шунин: Когда руководители клуба позвонили и сказали, что нас приглашают туда, первая мысль была: "Через несколько дней важная игра с "Зенитом", нужно готовиться". Но сомнений в поездке в Париж не было. Такие мероприятия пропускать нельзя.

Каково было находиться рядом с такими звездами, как Килиан Мбаппе, Алиссон?

Антон Шунин: Мы познакомились с Алиссоном, сфотографировались. На церемонии собрались лучшие футболисты мира, известные агенты и руководители клубов. Это непередаваемые эмоции. В Париже я сам себе задал вопрос: почему российские игроки не попадают сюда? Почему я, например, не могу претендовать на трофей Льва Яшина? Мой ответ - причина в потерянном времени. Когда я начинал заниматься футболом, не было спортивных школ, нормальных полей. Мы тренировались в манеже, в котором долгое время работал рынок. Не было условий, тренеров вратарей. Из-за этих факторов ты теряешь время и оказываешься неготовым к переезду в Европу. А времени, чтобы проявить себя, у игрока очень мало. В Европе ребята уже в 18 лет получают приглашения от топ-клубов, начинают играть за сборные. У нас в этом возрасте футболисты еще редко раскрываются. Тем более в Европе отдают предпочтение своим, особенно вратарям, а иностранец должен быть на голову или две сильнее.

Сейчас ситуация с инфраструктурой улучшилась. Надеюсь, у нас появится больше талантливых ребят, которые будут уезжать за границу в хорошие клубы. И чем раньше - тем лучше. Я считаю Аршавина самым талантливым футболистом в истории России, но, думаю, он мог бы добиться еще большего, если бы уехал раньше. Хотя у него и так была карьера топ-уровня. Головин тоже правильно сделал, перейдя в "Монако". Уверен, это только начало, и он окажется в еще более сильной команде.

Видите себя в будущем тренером?

Антон Шунин: Сейчас - нет. Но если и быть тренером, то только главным. Хотя я мог бы стать и неплохим тренером вратарей - у меня есть свое видение и опыт. Но мне ближе футбольный менеджмент. Хотелось бы руководить командой, собирать ее. Конечно, важно получить нужные знания. Планирую в ближайшее время заняться этим вопросом. Тем более клуб готов в этом помогать, в том числе с обучением в бизнес-школе в Сколково. Хотелось бы быть тем звеном, которое будет работать как с руководством, так и с футболистами. Коммуникация между менеджментом клуба и игроками необходима, иначе не добьешься успеха.

Вы недавно стали отцом. Как изменилась ваша жизнь? Удается уделять футболу столько же внимания, что и раньше?

Антон Шунин: Конечно, для меня это уже второй опыт (улыбается). Большое спасибо жене, которая освобождает меня от хлопот и полностью занята нашей малышкой. По ночам она дает мне высыпаться, готовиться к тренировкам. Это важно, особенно в такой непростой период, как сейчас. Я нахожу свободное время для семьи, но не в ущерб футболу.

Не ставите перед собой цель играть до какого-то определенного возраста?

Антон Шунин: Думаю, до 40 лет я смогу отыграть без проблем, тем более телосложение мне позволяет. Я чувствую в себе много сил и энергии. Я один из тех, кто тренируется больше всех в команде. Пока это так, я хочу играть.

257 матчей провел за "Динамо" Антон Шунин. Он занимает 14-е место в истории клуба по числу встреч

Задавались вопросом, почему "Динамо" уже 25 лет не может выиграть чемпионство?

Антон Шунин: Если бы я работал в руководстве клуба, например спортивным директором, мог бы дать более четкий ответ. У нас были разные времена. Были хорошие моменты, когда мы могли взять трофей, но что-то не получалось. Например, в сезоне 2011/12 при Божовиче и Силкине мы играли в красивый атакующий футбол, на кураже, но заняли только четвертое место. Сезон 2014/15 при Черчесове тоже был неплохим - опять четвертое место. Это конкуренция, борьба. Футбольный клуб - это единый механизм, где все зависит не только от игроков, но и от структуры клуба, его политики. Только все вместе могут добиться результата.

Неужели за столько лет в "Динамо" ни разу не было мыслей сменить обстановку?

Антон Шунин: Знаете, есть такое мнение: если ты хочешь постоянно расти, нужно что-то менять в жизни, ставить себя в некомфортные условия. Были разные ситуации, когда я не играл и мог уйти в другие клубы, но тем не менее мы с "Динамо" вместе. И я этому очень рад. Клуб дал мне многое, и я хочу отплатить ему тем же.

Досье "РГ"

Антон Владимирович Шунин

Родился 27 января 1987 года в Москве.

Воспитанник московского "Динамо". За первую команду играет с 2007 года. Бронзовый призер чемпионата России-2008, победитель первенства ФНЛ (2016/17), финалист Кубка страны-2011/12.

Открытие сезона по версии Российского футбольного союза в 2007 году. Лучший игрок "Динамо" по версии болельщиков (2019). В 2012 году был включен в список лучших футболистов чемпионата России.

В 2002 и 2005 годах привлекался в юношеские сборные команды России и Москвы. С 2007 года - игрок молодежной сборной. В августе 2007 года дебютировал в составе национальной команды в товарищеской встрече с Польшей. Провел за основную сборную три матча. Был включен в заявку сборной на чемпионат Европы-2012.