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09.06.2020 16:16
Рубрика: Экономика

АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Стоимость отдыха на российских курортах в этом году останется на прошлогоднем уровне или даже уменьшится, утверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Тем самым она опровергла распространившееся раньше сообщение от имени руководимой ею организации о грядущем увеличении цен для туристов на 20-30%, назвав его фейковым.

Фото: iStock
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Эксперты АТОР допускают, что при благоприятном развитии событий цены отдыха на отечественных курортах в отдельные пиковые даты могут возрасти. Но речь идет о 3-5% стоимости путевки, такие колебания происходят ежегодно и ничего в них экстраординарного нет.

По информации руководителя туроператора "Дельфин" Сергея Ромашина, которые приводит "Вестник АТОР", сейчас на июль в Сочи можно забронировать номер с завтраком от 2,6 тысячи рублей в сутки на двоих, а с полным пансионом - от 4 тысяч рублей на двоих, что, по его словам, практически соответствует прошлогодним расценкам.

При этом представители туроператоров утверждают, что возобновление работы для них, в первую очередь, - возможность привлечь оборотные средства. Сделать это можно, снизив цену на туры. Как результат такой ситуации, возможно возникновение демпинговых войн между турфирмами. Для потребителя это может означать еще большее снижение цен на отдых.

Экономика Туризм

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