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09.06.2020 17:26
Рубрика: Экономика

Переключили канал

Банки стали продавать меньше страховок
Текст: Евгения Носкова
В этом году рынок банкострахования может потерять от 18 до 35%, прогнозируют в "Эксперт РА". Среди причин - коронавирус и карантинные меры.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

За 2019 год банки заработали на комиссиях за продвижение страховых продуктов рекордные 200,7 млрд рублей - на 33% больше, чем годом ранее. Две трети комиссий обеспечили инвестиционное страхование жизни, страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов и ипотечное страхование. По оценкам аналитиков, объем взносов от банковского канала продаж составит по итогам года от 415 до 524 млрд рублей. "Значительно ухудшить базовый прогноз могут наступление второй волны коронавируса осенью 2020 года и ухудшение ситуации в экономике", - отмечают в агентстве.

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Во Всероссийском союзе страховщиков считают такие оценки преждевременными. Не все вновь возникшие факторы "сыграли" даже на коротком горизонте, подчеркнул вице-президент ВСС Виктор Дубровин. "Аналитики, когда говорят о сокращении рынка на 18-35 процентов, основывают свой прогноз на снижении потребкредитования и потребительского спроса, и в качестве дополнительных факторов приводят новые требования к потребкредитованию и необходимость раскрытия информации по сложным страховым продуктам. Однако указанные требования действуют с прошлого года, и рынок уже адаптировался к ним, в I квартале 2020 года мы видим рост", - отметил он.

В плюс банкострахованию, по его словам, играют снижение ключевой ставки, отложенный спрос, снижение ставок по депозитам, хорошее время для перехода в инвестиционные продукты. "Мы больше склоняемся к незначительному снижению рынка банкострахования на уровне 5-7 процентов, и только в сегменте кредитного страхования, сборы по остальным продуктам по итогам года сохранятся", - полагает он.

За 2019 год банки заработали на комиссиях за полисы рекордные 200,7 млрд рублей

С тем, что банкострахование в сегменте потребкредитования снизится, согласилась и замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. Это относится к страхованию жизни и здоровья заемщиков, страхованию от несчастных случаев, а также страхованию имущества, приобретаемого в кредит. "Снижение этого сегмента провоцирует как сокращение запросов на кредиты потенциальными заемщиками в связи с неопределенностью своего финансового положения при развитии "коронакризиса", так и вероятным ростом количества отказов в выдаче кредитов со стороны банков из-за ухудшения кредитоспособности населения", - пояснила эксперт. К видам страхования, которые могут поддержать банкострахование, она отнесла недорогие "коробочные" продукты, в частности вариации полисов ДМС, а также страхование от коронавируса.

Экономика Страхование

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