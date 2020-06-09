"Белая книга" доказала открытость противоэпидемических данных Китая

Приведенные в "Белой книге" достоверные данные развеяли все сомнения, продемонстрировав открытость и прозрачность противоэпидемической работы в Китае, а также ответственный подход страны к глобальной безопасности общественного здравоохранения.

Согласно временным рамкам развития событий, в "Белой книге" процесс противоэпидемической работы в стране изложен в соответствии с пятью этапами - с 27 декабря 2019 года до закрытия сессий ВСНП и ВК НПКСК нынешнего года, что само по себе говорит об открытости и прозрачности работы, проведенной в стране.

Американские политики, постоянно совершающие нападки на Китай, проигнорировав четкую информацию о распространении коронавирусной инфекции, которую Китай предоставил всему миру, потеряли время для оперативного реагирования на эпидемию и спасения жизней. Эти люди ради своих корыстных интересов даже скрывали правду об эпидемии в стране, что привело к подрыву противоэпидемической работы. Для того, чтобы скрыть свою некомпетентность и ошибки, они занялись перекладыванием ответственности на других, распространяя ложные слухи и обвиняя Китай.

Со временем лживая сущность американских политиканов стала понятна всем. Более того, чтобы быстрее приступить к восстановлению работы и производства, некоторые из них даже начали фальсифицировать данные о числе зараженных и летальных исходов в стране.

"Китай - это страна, которая серьезно пострадала от распространения нового коронавируса. Она внесла и вносит вклад в глобальное противостояние пандемии, это страна, достойная справедливой оценки, а не обвинений", - говорится в "Белой книге". Вирус можно одолеть только единой волей и сплоченностью всего международного сообщества, надо отказаться от предубеждений и гордыни, игнорировать своекорыстные интересы и перестать искать "козла отпущения", решительно выступая против политизации вируса и пандемии. В Вашингтоне должны прекратить ненужную болтовню, а больше работать над тем, чтобы облегчить страдания американского народа.