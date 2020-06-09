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09.06.2020 15:38
Рубрика: Власть

Беременным могут смягчить наказание за нетяжкие преступления

Текст: Татьяна Замахина
Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, смягчат наказание за преступления небольшой тяжести. Это предполагает законопроект кабмина, который прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уточняется, что условно-досрочное освобождение может быть применено только после того, как заключенная отбудет не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Кроме того, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом ответственности.

Фото: iStock
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Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества рассматриваемых категорий осужденных женщин, указано в пояснительной записке.

Как отмечают в кабмине, пребывание детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на их психоэмоциональном состоянии и физическом развитии.

Предусмотренные законопроектом меры создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, говорится в сопроводительных материалах.

Законопроект подготовлен в целях реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

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