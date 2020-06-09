Без чего в этом году нельзя будет загорать на пляже

Без чего этим летом не удастся пройти на морские и речные пляжи - даже на открытые после коронавирусных ограничений? И по каким правилам там придется загорать? Об этом в видео-интервью "Российской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе (смотрите видео).

Держи дистанцию!

Майя, с 6 июня открыты пляжи и места отдыха на черноморском побережье Краснодарского края. Когда смотришь по ТВ сюжеты из Европы, то видишь - там места на пляжах едва ли не разлинованы, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Насколько у нас готовы соблюдать такие же требования?

Майя Ломидзе: Пляжи в Краснодарском крае в большей части галечные. Разлиновать их особо не получиться. Это будет сложно. Значит, там будут ставить какие-то реечки.

Несоблюдение требований Роспотребнадзора, во всяком случае, когда мы говорим о гостиницах и близлежащих к ним территориях - это фактически уголовная ответственность. Поэтому соблюдать придется. Желательно делать это и самим туристам. Потому что за несоблюдение дистанции тоже, насколько я понимаю, предполагаются административные штрафы.

Как на это может реагировать бизнес? Конечно, он недоволен. Но тут уж вопросы безопасности и здоровья наших граждан. Поэтому, как говорится: нравится, не нравится - терпи моя красавица. Придется это все соблюдать.

Цены пока прежние

Как все эти дополнительные меры безопасности отразятся на стоимости путевок?

Майя Ломидзе: Что касается цен на санатории и на билеты, то пока они сопоставимы с прошлым годом. Это очень важно. Потому что повышения цен наши туристы сейчас не потянут.

Пропуск - две справки

Майя, а без чего туриста не пустят в санаторий, на пляж и вообще в Краснодарский край? Без тестов на коронавирус?

Майя Ломидзе: Есть требование - приезжать обязательно со справками. И справки эти надо где-то делать. Надо сдавать анализы, тесты.

Первая справка о том, что у вас нет коронавирусной инфекции. Вторая справка - об эпидемиологической обстановке по месту фактического проживания туриста. То есть о санэпидокружении. По этой справке крайне невнятная информация, где ее получать.

Тесты - денег стоят. То есть формально курорт здесь ни при чем. То есть, те ограничения, на которые пошла гостиница, администрация курорта, формально не имеют отношения к этим справкам.

Но получается, что на плечи потребителей легла-таки дополнительная финансовая нагрузка.

Где получить справку об эпидобстановке

Как выяснили собкоры "РГ", для получения этой справки надо позвонить в свою поликлинику, либо на горячую линию Роспотребнадзора в своем регионе. Там вы получите всю необходимую информацию. Справки об эпидобстановке выдаются бесплатно, сообщили "РГ" на федеральной горячей линии 8-800-555-49-43.

Продолжение видео-интервью, которое с Майей Ломидзе провела редактор отдела региональной сети Ольга Бухарова, читайте в ближайших публикациях "Российской газеты".

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