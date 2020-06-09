Блогер Сыендук озвучил анимационный сериал для взрослых "Скрестив мечи"

13 июня, одновременно со всем миром, на российском интернет-сервисе more.tv состоится премьера анимационного фэнтези-сериала "Скрестив мечи" (Crossing Swords) в эксклюзивной озвучке популярного блогера Сыендука - автора канала sndk.tv с 6 миллионами подписчиков. В этот же день же все 10 эпизодов будут доступны для просмотра в подписке на сервисе.

"Скрестив мечи" - новый хулиганский проект американского сервиса Hulu (правообладатель Sony Pictures Television), ориентированный на взрослую аудиторию. Придумали сериал создатели культового "Робоцыпа" Джон Харватин IV и Том Рут. В оригинальной версии главного героя озвучил Николас Холт. Одна из последних его работ - в сериале "Великая" - в России также вышел на more.tv.

События анимационного сериала развиваются во вселенной, напоминающей Средневековье, а персонажи представлены в виде деревянных фигурок. Мультфильм рассказывает о Патрике, добросердечном крестьянине, который занимает желанную роль оруженосца в королевском замке. Однако работа его мечты быстро превращается в сущий кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется гнездом алчных и разнузданных монархов. Хуже того, доблесть Патрика сделала его белой вороной в семье, где преступные братья хотят сделать его жизнь адом.

В "Скрестив мечи" много остроумных и довольно смелых шуток. Еще до выхода первого сезона стало известно, что сериал продлили на второй сезон.

"Скрестив Мечи" - это сольный проект от сценаристов легендарного "Робоцыпа", наполненный трэшем, угаром и сатирой в сеттинге средневековья. Но не спешите заранее проводить в голове параллели с известным кукольным пародийным скетч-шоу. Я бы сказал, что он не на "Робоцыпа" больше похож, а на нечто среднее (средневековое) между "Саус Парком" и "Лего Фильмом". Данный проект куда более самобытный и цельный, что сильно играет ему на руку.

Смотреть советую сразу весь сезон залпом, уже со второго эпизода он прочно встаёт на комедийные рельсы, умудряясь удерживать внимание до самой конечной станции благодаря ненавязчивому сквозному сюжету.

Пока что это самый смешной (пускай порой и довольно чернушный) сериал, что я видел в 2020. Рейтинг 18+ полностью оправдан. Неподготовленным зрителям следует быть осторожнее", - эти слова Димы Сыендука приводит в своем релизе сервис more.tv.