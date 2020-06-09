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09.06.2020 10:21
Рубрика: Экономика

Большинство россиян выбрали электронные трудовые книжки

Текст: Алексей Дуэль

Предпочтение электронной трудовой книжке по сравнению с традиционной бумажной отдали 67% участников опроса на портале "Работа в России", сообщает пресс-служба Роструда. Всего на вопросы ответили более 67 тысяч пользователей. По мнению 80% из них, от внедрения электронного документа в первую очередь выиграют организации, так им будет удобнее работать и вести документооборот.

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Повышенный уровень сохранности данных о трудовой деятельности отметили 47% респондентов. Облегчение процесса собственного трудоустройства и оптимизация взаимодействия с отделом кадров играют важную роль для 40% опрошенных.

Кстати, как минимум 18% работающих граждан хотя бы раз в жизни сталкивались с потерей бумажной трудовой книжки и необходимостью восстанавливать утраченные сведения о собственном трудовом стаже.

Кроме электронных цифровых книжек, граждане полагают необходимым внедрить в стране цифровые паспорта и электронные версии трудовых договоров. По данным портала "Работа в России", сейчас для его пользователей открыто более 1,1 млн вакансий по самым разным специальностям во всех уголках страны.

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