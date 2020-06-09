Британец приговорен к трем годам тюрьмы за поджог телефонной вышки 5G

Британец, который поверил теории заговора о том, что технология 5G связана с коронавирусом, был приговорен к трем годам тюремного заключения за поджог телефонной башни в Англии.

47-летний Майкл Уитти поджег коробку с оборудованием в Киркби после того, как прочитал сообщение о ее "вреде" в интернете, сообщает BBC. Официальные лица в Британии ранее выражали обеспокоенность тем, что нападения на вышки сотовой связи, которые произошли в апреле и мае, были вызваны ложными теориями заговора.

В результате пожара был нанесен ущерб в сумме 27 тысяч долларов, а на восстановление телефонной башни потребовалось 11 дней. Отметим, что у Уитни имеется богатая криминальная история: в общей сложности, в отношении него ранее было вынесено 29 административных и уголовных процессуальных решений, в том числе за разбой и владение огнестрельным оружием.

Сообщения о предполагаемой связи между 5G и COVID-19 начали циркулировать в интернете с марта на сайтах некоторых организаций, где популярны теории заговора. Эти слухи поддержали некоторые из знаменитостей, такие, как актер Вуди Харрельсон и певец MIA. Между тем, нет никаких доказательств в поддержку теории, что сети 5G вызывают COVID-19 или способствуют его распространению.