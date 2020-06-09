Четыре новейших ракетоносца вошли в состав ВМФ России, четыре - на подходе

Этим домом для корабля и его экипажа станет база Северного флота в гарнизоне Гаджиево на Кольском полуострове. Там уже несет службу головной, то есть первый в линейке "Бореев" ракетоносец "Юрий Долгорукий". Два следующих, построенные по тому же проекту 955 "Борей", сдали экзамены на Северном флоте и ушли служить на Тихий океан. "Владимир Мономах" и "Александр Невский" влились в состав подводных сил Тихоокеанского флота, а семьи моряков обживают новые квартиры в поселке Вилючинск на Камчатке.

"Князь Владимир" - четвертый по времени закладки - тоже считается головным, хотя и относится к той же серии стратегических подводных ракетоносцев четвертого поколения. Но он "Борей" с литерой "А" - был заложен и строился не просто по модернизированному, а по принципиально обновленному проекту.

Эти перемены, о чем много раз писали, видны и с внешней стороны. У "Князя Владимира" в отличие от трех первых собратьев нет возвышения корпуса в месте расположения ракетных шахт - сразу за ходовой рубкой. Однако не потому что в Московском институте теплотехники смогли оперативно уменьшить (подогнать под размер) вертикальные габариты ракет "Булава", что приняты на вооружение этих субмарин. Если бы так, поздравить можно было и конструкторов МИТа, и конструкторов питерского "Рубина". Но - увы, так получается не всегда. Чтобы "вписать" шестнадцать вертикальных шахт МБР "Булава" (высота ракеты - 12,1 метра) и не создавать характерного "горба" над прочным корпусом подводной лодки, увеличить пришлось внутренний диаметр самой АПЛ - в районе ракетного и смежных с ним отсеков. Поэтому габариты и общее водоизмещение "Князя Владимира" заметно больше, чем у "Юрия Долгорукого". Но зато корпус полностью обтекаемый, что дает преимущество в скорости и снижает подводную шумность.

А еще, разумеется, дает больше свободы конструкторам при размещении оружия, общекорабельных систем и создания бытовых условий для экипажа. По оценке тех, кто строил и сдавал первые "Бореи", а сейчас ходил на испытания "Князя Владимира", на нем служить веселее.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Александр Емельяненков

Сегодня не секрет, что корпуса "Юрия Долгорукого", "Владимира Мономаха" и "Александра Невского" формировались из тех заделов (готовых секций и отсеков), что были приготовлены на "Севмаше" под АПЛ третьего поколения. На это пошли из-за резкого сокращения в начале 90-х гособоронзаказа, безденежья и проблем с поставками металла нужных сортаментов. Конструкторам пришлось принять вынужденное решение и в буквальном смысле втискивать новое оборудование, новые инженерные и технические решения в тесные объемы и заданные габариты...

Контракт на проектирование ракетоносцев "Борей А" Объединенная судостроительная корпорация заключила с "Рубином" в 2009 году, но уже до этого в конструкторском бюро велись проработки, что называется, с развязанными руками - без жесткой привязки к диаметрам АПЛ третьего поколения.

Набор вооружения и особенности систем боевого управления на "Князе Владимире" в газете обсуждать не будем - пусть это останется уделом специалистов. А вот в другом на них сошлемся. "По отзывам экипажа, крейсер "Князь Владимир" имеет не только усовершенствованные боевые характеристики, но и отличные показатели по обитаемости, эргономике и комфорту для личного состава", - заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

1 июня главком ВМФ адмирал Николай Евменов утвердил акт приемки нового корабля. До этого свои подписи под документом поставили председатель комиссии госприемки кораблей главного командования ВМФ России Алексей Потешкин, генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, генеральный конструктор ЦКБ "Рубин" Сергей Суханов и командир корабля капитан I ранга Владислав Дружин.

Подписанию приемного акта предшествовал контрольный выход в море. Экипаж и сдаточная команда тестировали корабль и его ключевые системы на предмет устранения последних замечаний. Теперь, когда акт передачи корабля подписан и утвержден, должна состояться торжественная церемония с Андреевским флагом. После его подъема подводный крейсер К-549 "Князь Владимир" отправится из Белого моря в Баренцево, к месту службы. И уже там начнет отработку курсовых задач для ввода в состав сил постоянной готовности.