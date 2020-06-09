Что можно сделать, если на работе жарко, как на улице

Жаркая погода, установившаяся во многих регионах, создала трудности работающим. Перегрев на работе недопустим, подчеркивают врачи и подтверждает Роструд. Послабления для работников должны начаться в момент, когда температура воздуха в офисе или производственном помещении достигает 28,5 градуса.

"Установлено, что работой в условиях жары признается ситуация, когда температура в офисе становится выше отметки 28,5 градуса, - объясняет юрист Юлия Холодионова. - В таком случае продолжительность рабочего дня, согласно СанПиНам, должна быть сокращена на час. Если воздух прогрелся до 29 градусов - на 2 часа, до 30,5 градуса - на 4 часа".

Некоторым категориям работников послабления положены и при меньшей температуре воздуха. Если труд человека связан с постоянной ходьбой, умеренной или значительной физической нагрузкой, переноской тяжестей, то "льготный режим" необходимо вводить уже при 26,5-27,5 градусах, уточняет Роструд.

Российское законодательство позволяет устроить сиесту: приступать к делам не в 9.00, а в 7.30, а заканчивать в 20.00. "В самую жару можно сделать увеличенный до двух часов перерыв на обед (Трудовой кодекс это позволяет), - говорит Холодионова. - Жаркие часы сотрудники смогут пересидеть в прохладе, а выполнить работу в наиболее благоприятном температурном режиме".

Кстати

Роспотребнадзор рекомендует

Правильный питьевой режим, удобная одежда светлых тонов из натуральных тканей, головной убор или зонт, а также разумная диета и распорядок дня позволят легче перенести жару, сообщает Роспотребнадзор. Врачи рекомендуют употреблять минимум полтора литра жидкости в день, сократить пребывание на улице, уменьшить физические нагрузки и есть побольше овощей или фруктов.

Жирное мясо стоит заменить рыбой, по возможности в течение дня принимать прохладный душ. Следует избегать помещений с высокой температурой и большим скоплением людей - это опасно с точки зрения распространения инфекций.