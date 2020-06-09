Врач рассказала, что пить утром и вечером при проблемах с кишечником

Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова назвала два самых важных правила для людей с хроническими заболеваниями кишечника.

По словам эксперта, в рационе людей, страдающих от трудностей с опорожнением кишечника, должны присутствовать овощи, фрукты, сухофрукты, крупы, кисломолочные напитки - продукты, содержащие большое количество пищевых волокон и магния.

Обед при этом должен состоять из супа - свекольника, окрошки без колбасы на кефире, куриного супа с перловой крупой, вегетарианского борща. Желательно чередовать блюда в течение недели.

- Не обязательно следовать точно и варить каждый день разный суп, все продукты взаимозаменяемы. Но очень важны: ежедневный прием воды натощак, а за 1-1,5 часа до сна - кефир с одной столовой ложкой пищевых волокон (любых из аптеки), - предупредила врач.

Но есть нюанс. При гастрите с повышенной кислотностью не рекомендуется кисломолочная продукция вообще.

- Если гастрита нет - никаких проблем нет, пейте. Но, конечно, нужно смотреть на реакцию своего организма. Как и со всей остальной "молочкой". Не переносите - не пейте, - уточнила врач.