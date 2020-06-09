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Рубрика: В мире

COVID-19 помешал переговорам РФ и США по исследованию Венеры

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Встреча ученых из России и США, на которой должна обсуждаться совместная миссия на Венеру, перенесена с октября 2020 года на февраль 2021 года. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Людмила Засова.

Фото: iStock
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По ее словам, такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. Сейчас сотрудничество ученых двух стран продолжается в формате телеконференции. В октябре вместо очной встречи состоится онлайн-конференция, пишет РИА Новости.

В 2027-2029 годах планируется запуск космического аппарата "Венера-Д". Он займется изучением атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. По словам Засовой, организация этой миссии сложнее, чем запуск подобных станций на Марс. Причина в физических параметрах на поверхности Венеры: температура почти в 500 градусов Цельсия и давление около 100 атмосфер.

В новой российско-американской миссии "Венера-Д" будет использоваться базовая конструкция советской посадочной станции. "Мы используем станцию "Венера/Вега", потому что это идеальная машина, просто приборы современные поставим на нее", - сказала Засова.

СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру. В июне отмечается 35 лет с момента, как советские спускаемые аппараты "Вега-1" и "Вега-2" начали спуск с орбиты Венеры на ее поверхность.

В мире США Общество Космос Россия и США

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